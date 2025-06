L'association Marchés Equitables Suisse a déposé plainte contre Coop auprès de la COMCO. Photo: KEYSTONE

Après un week-end prolongé, Blick est de retour pour fournir un condensé des actus suisses. Alors que nous réserve cette journée du mardi 10 juin? Réponse:

1 Coop dans le viseur de la COMCO

L'association Marchés Equitables Suisse a déposé une plainte contre Coop auprès de la Commission de la concurrence (COMCO) pour suspicion d'abus de position dominante, rapportent mardi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». En cause, le fait que le détaillant exige des producteurs de fruits et légumes une ristourne de 3% du chiffre d'affaires annuel à partir de 2026. Coop justifie cette mesure par un système de commande plus efficace, piloté par l'intelligence artificielle. Avec cette mesure, les producteurs de légumes vont perdre huit millions de francs de chiffre d'affaires l'année prochaine, déclare leur représentant Peter Herren dans les journaux. Ce ne sont pas des «peanuts» (cacahouètes en français), car les marges sont déjà serrées, ajoute-t-il.

2 Olivier Jornot veut rester à la tête du parquet genevois

En poste depuis 2012, l'actuel procureur général du canton de Genève, Olivier Jornot, 56 ans, dit mardi dans «Le Temps» vouloir briguer un troisième mandat, ce qui lui ferait passer 20 ans à ce poste. «La décision n'a pas été difficile à prendre, car je ressens toujours le même enthousiasme et la même curiosité», ajoute-t-il. «Cette fonction me plaît et j'ai toujours envie de la porter, de l'explorer et de la faire vivre». Le procureur Pierre Bayenet, ex-député d'Ensemble à Gauche, a annoncé en mai être candidat au poste. L'élection est prévue au printemps 2026.

3 Les premières antennes Starlink en Suisse

L'agence spatiale américaine privée SpaceX, propriété du milliardaire Elon Musk, a choisi Loèche-les-Bains (VS) pour y implanter la première passerelle suisse de son réseau Internet Starlink, annonce mardi «Le Nouvelliste». Une demande d'autorisation de construire a été déposée. Quarante antennes sont prévues sur le site de Leuk-4, la station de réception satellitaire. Ces antennes à dôme de type LEO («Low Earth Orbit» en anglais pour orbite terrestre basse) sont hautes d'environ 2,5 mètres. Le président de la commune, Alain Bregy, voit «d'un bon œil l'arrivée de SpaceX pour dynamiser l'économie» locale. «Loèche n'a pas beaucoup d'entreprises et leurs impôts sont une petite part de nos rentrées» financières, ajoute-t-il.

4 Unia monte au front contre les inégalités salariales

En vue du 14 juin, la journée de grève des femmes, le syndicat Unia rappelle mardi lors d'une conférence de presse que, selon les chiffres officiels, les femmes gagnent toujours 17,5% de moins que les hommes en Suisse. Au lieu de remédier à cette discrimination, les partis de droite s'attaquent aux analyses de salaires prescrites par la loi, dénonce le syndicat.

5 En Suisse, l’égalité des chances en formation est un mythe

Dans aucun autre pays européen, les chances en matière de formation ne sont aussi inégalement réparties qu'en Suisse, entend démontrer Caritas Suisse mardi lors d'une conférence de presse. Dans sa nouvelle prise de position, l'oeuvre d'entraide demande des mesures qui améliorent de manière ciblée les chances de formation des personnes disposant de moyens financiers limités, un chemin pour sortir de la pauvreté.