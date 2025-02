Au menu de ce mardi 25 février: Alain Berset sur la Russie, Viola Amherd au cœur d'un scandale, le choix difficile du Seco, l'altercation au Parlement et pour finir un peu de foot.

Pour Alain Berset, Secrétaire général du Conseil de l'Europe, il n'est pas question pour l'heure du retour de la Russie dans l'organisation (Illustration). Photo: keystone-sda.ch

Qu'est-ce que peut bien nous réserver l'actualité ce mardi 25 février? Pour y répondre, Blick, avec l'aide de l'ATS, propose un florilège des infos suisses du jour. On embarque:

1 Alain Berset tape sur la Russie

Alain Berset, secrétaire général du Conseil de l'Europe depuis six mois, n'imagine pas un retour rapide de la Russie au sein de l'organisation, rapporte «Le Temps». «Le Conseil de l’Europe n’est pas un spa ou un centre de wellness. Quand un Etat membre en agresse un autre et ne respecte pas ses obligations, cela doit avoir des conséquences. Aujourd’hui, on ne voit pas comment imaginer un retour», a déclaré Alain Berset dans une interview au journal. «Le rôle du Conseil de l’Europe est de ne pas laisser l’impunité l’emporter», a-t-il encore précisé.

2 La mauvaise gestion de Viola Amherd

La ministre de la Défense Viola Amherd a reconnu après coup des erreurs dans la gestion des dénonciations de corruption chez Ruag, rapportent plusieurs médias. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a demandé à la société de se positionner immédiatement après avoir reçu un signalement, a déclaré un porte-parole de Viola Amherd dans les journaux alémaniques de Tamedia et CH Media. Ruag a assuré avoir enquêté sur les allégations et qu'elles étaient fausses. «Avec le recul et avec les résultats de l'enquête, il s'avère que c'était une erreur», a fait savoir la ministre de la Défense.

3 Le Seco tiraillé sur les exportations

L'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (ASRE) a demandé des conditions-cadres plus flexibles, rapporte la «Neue Zürcher Zeitung». La demande est actuellement entre les mains du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), écrit le journal. Le gouvernement doit prendre une décision à ce sujet. Des conflits d'intérêts apparaissent, selon le média: d'une part, le Seco veut éviter des distorsions de concurrence par rapport aux prestataires privés. D'autre part, il existe un risque que les exportateurs suisses soient distancés parce que les agences de crédit à l'exportation étrangères deviennent de plus en plus généreuses.

4 Levée de l'immunité pour deux parlementaires UDC?

La commission des affaires juridiques du Conseil des Etats se prononce à son tour mardi sur l'affaire de l'altercation entre des policiers et les conseillers nationaux UDC Thomas Aeschi (ZG) et Michael Graber (VS) lors d'une visite ukrainienne. Son homologue du National a récemment décidé, de justesse, de maintenir leur immunité parlementaire. Le Ministère public de la Confédération en avait demandé la levée.

5 Le Lausanne Sport au Tessin

La Coupe suisse de football reprend ses droits avec le début des quarts de finale. Ce mardi, le Lausanne Sport ouvre les feux en se rendant à Bellinzone pour tenter de décrocher son ticket pour les demi-finales, ce qui serait une première les Vaudois depuis la saison 2009/2010.