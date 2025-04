47% des Suisses seraient favorables aux nouveaux accords avec l'UE, contre 35% qui y seraient défavorables, selon un sondage Tamedia. Photo: imago images/CHROMORANGE

Solène Monney Journaliste Blick

Que peut bien nous réserver cette journée du 2 avril? pour y répondre, Blic, avec l'appui de l'ATS, vous propose un florilège des actus suisses qui vont compter ce mercredi. C'est parti:

1 Les Suisses partagés sur l'accord avec l'UE

Pas moins de 47% des Suisses sont favorables au nouveau paquet d'accords entre la Suisse et l'Union européenne (UE), révèle un sondage Tamedia relayé mercredi par la «Tribune de Genève» et «24 heures». 35% y sont défavorables, alors que la part des indécis se monte encore à 18%. Les champions du «oui» sont les Vert'libéraux, avec un impressionnant 76%. Ils sont suivis par le PS (70%), le Centre (59%), le PLR (56%) et les Vert-e-s (50%). A l'opposé, 75% de l'électorat de l'UDC le rejette. Au niveau linguistique, la Suisse romande semble moins europhile que la Suisse alémanique, avec respectivement 42% et 50% d'avis favorables. Les italophones y sont les plus opposés.

2 La course à la présidence du Centre est lancée!

Le conseiller national Philipp Matthias Bregy (Centre/VS) annonce mercredi à Blick sa candidature à la présidence du Centre. Le chef du groupe centriste au Parlement fédéral se dit conscient qu'il s'agit d'un grand défi de suivre les traces du président sortant Gerhard Pfister. Il estime que le passage de chef de groupe parlementaire à président de parti est une chance pour la formation conservatrice, car il garantit la stabilité. La succession de l'actuel président du Centre Gerhard Pfister, qui a annoncé sa démission pour la fin juin, aura lieu le 28 du même mois lors de l'assemblée des délégués du parti.

3 Première séance pour Martin Pfister

Le Conseil fédéral siègera mercredi pour la première fois dans sa nouvelle configuration. Après avoir pris ses fonctions mardi, le nouveau conseiller fédéral Martin Pfister participera à sa première séance hebdomadaire du gouvernement. Le centriste zougois a repris les rênes du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) des mains de sa prédécesseure, la Valaisanne Viola Amherd.

4 Horizon, Erasmus: la Suisse se rapproche de l’Europe

Les négociateurs en chef de la Suisse et de l'Union européenne (UE) doivent parapher mercredi l'accord sur la participation de la Suisse aux programmes de l'UE. Le texte permet la participation de la Confédération au paquet Horizon (avec effet rétroactif au 1er janvier 2025), au programme Iter (dès 2026) et une association à «Erasmus+». L'accord doit être signé d'ici à la fin de l'année par le Conseil fédéral et la Commission européenne.

5 Les espoirs du Lausanne-Sport douchés?

En football, le Lausanne-Sport doit gagner mercredi soir dès 20h30 sur la pelouse du FC Zurich. Tout autre résultat signifierait quasiment la fin de ses espoirs de figurer du bon côté de la barre au soir de la 33e journée de Super League. De son côté, le FC Sion reçoit Winterthour, avec l'espoir de creuser l'écart avec ses rivaux dans la course au maintien.