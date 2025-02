Le groupe des 1% les plus riches de Suisse détient 42% de la richesse, contre 30,3% aux Etats-Unis. Photo: Bloomberg via Getty Images

Que peut bien nous réserver l'actualité suisse de ce mercredi 19 février? Pour y répondre, Blick, avec l'appui de l'ATS, propose un florilège des infos. On embarque:

1 En Suisse, la fortune est plus inégalitaire qu'aux USA

La Suisse est un pays plus inégalitaire que les Etats-Unis, révèle une étude relayée mercredi par «Le Temps». Le groupe des 1% des Suisses les plus riches détient 42% de la fortune nationale, contre 30,3% aux Etats-Unis, selon l'étude menée par Isabel Martinez, du centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, Florian Scheuer de l'université de Zurich et la conseillère nationale Samira Marti (PS/BL) et basée sur les données fiscales entre 1969 et 2018. Cette proportion a crû de 27% depuis 1980, si bien que 19 des 26 cantons affichent des écarts de patrimoine plus forts qu'outre-Atlantique. La palme revient à Nidwald, où 69,33% de la richesse appartient aux 1%, suivi de Bâle-Ville, Schwytz et Obwald. Genève est le premier canton romand, avec une concentration de 56,01% aux mains de quelque 500 contribuables.

2 Suisse-UE: des mesures pour protéger les salaires

Suite aux nouveaux accords conclus entre la Suisse et l'Union européenne (UE), le patronat et les syndicats suisses se sont entendus sur 20 mesures pour protéger les salaires, affirment mercredi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». Parmi elles figurent de nouvelles règles pour les conventions collectives de travail, une procédure d'annonce numérique pour les entreprises étrangères et une responsabilité élargie des entreprises pour les sous-traitants. Ces accords doivent encore être approuvés par les organes compétents des associations.

3 Le bio trop cher? «Ce n'est pas vrai», selon Coop

Le directeur de Coop Philipp Wyss rejette dans l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt» de mercredi les critiques concernant les marges excessives sur les produits biologiques. «Ce n'est pas du tout vrai», lâche-t-il. Le surveillant des prix Stefan Meierhans a récemment dénoncé des indices de marges élevées chez Migros et Coop. Monsieur Prix parle toujours de la marge brute, mais c'est la marge nette qui est pertinente, lui répond Philipp Wyss dans les journaux. «Et en fin de compte, elle n'est pas plus élevée pour les produits biologiques que pour les produits conventionnels», affirme-t-il, précisant que, sur 100 francs de chiffre d'affaires, il ne reste à Coop que 1,7 franc net, car la majeure partie est dépensée pour les fournisseurs, le personnel et les frais d'exploitation.

4 St-Gingolph récupère plus de la moitié de ses impôts impayés

La commune de St-Gingolph (VS) a encaissé plus de la moitié des impôts et taxes qui n'avaient pas été réclamés ces dernières années en raison de négligences comptables, rapporte mercredi «Le Nouvelliste». «Depuis décembre, environ 850'000 francs de créances arriérées ont pu être récupérés», a annoncé le président de la commune Gérald Derivaz lundi soir devant le conseil législatif. «Un travail important doit encore être fait jusqu'au mois de mai» pour combler le trou d'environ 1,5 million de francs lié à ces factures ouvertes, a-t-il ajouté. Cette somme correspond à un tiers du budget annuel de la commune.

5 Combien coûte un appartement en Suisse?

En Suisse, 2,4 millions de ménages sont locataires. En 2023, le loyer moyen, toutes tailles d’appartements confondues, s’élève à 1'451 francs, rapporte Blick. Les cantons les plus chers restent Zoug, Zurich et Schwytz. En quatrième place se trouve Genève avec un prix moyen de 1529 francs suisse. A l’opposé, les Jurassiens déboursent le moins en Suisse avec en moyenne 981 francs par mois, soit près de deux fois moins qu’à Zoug, où le loyer moyen atteint 1'931 francs. Les appartements sont également plus abordables à Neuchâtel (1'070 francs) et en Valais (1'206 francs).