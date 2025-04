81% des Suisses n'ont pas une image positive de Trump selon un sondage Tamedia. Mais Elon Musk est encore plus bas. Photo: Getty Images

Quelques heures et c'est le week-end pour la plupart des Romands! Alors pour vous accompagner dans cette dernière ligne droite, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un florilège des actus suisses de ce vendredi 11 avril. C'est parti:

1 Trump-Musk, un duo impopulaire en Suisse

Plus de 80% des Suisses (81%) ont une image négative du président américain Donald Trump, indique un sondage diffusé vendredi par «24 heures» et la «Tribune de Genève». L'aversion des femmes (87%) est plus marquée que celle des hommes (76%), selon l'enquête «20 minutes»/Tamedia réalisée en collaboration avec l'institut LeeWas du 31 mars au 1er avril auprès 35'132 personnes de toute la Suisse. Ce rejet se retrouve dans l'électorat de tous les partis, même si celui de l'Union démocratique du Centre est plus partagé, avec 40% d'opinions favorables pour Donald Trump, contre 59% de défavorables A noter que le conseiller spécial du président américain, Elon Musk, est encore plus honni, le rejet atteignant 85%.

2 Valérie Dittli a remboursé les 20'000 francs

La conseillère d'État vaudoise Valérie Dittli déclare vendredi dans l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt» avoir remboursé de sa poche les 20'000 francs dus au Parti libéral radical (PLR) vaudois pour sa campagne électorale de 2022. «Je veux ainsi m'assurer que nous pourrons nous concentrer à nouveau sur les défis politiques importants», ajoute-t-elle. Cette somme correspond à la part du Centre Vaud aux frais de campagne de l'alliance de la droite vaudoise lors des dernières élections cantonales, ont rapporté mercredi «Le Temps» et «24 heures». «C'était une affaire de parti pour moi», répète Valérie Dittli dans les journaux alémaniques.

3 Les RH, toujours mal-aimés

Le département des ressources humaines (RH) des entreprises n'a pas une bonne réputation parmi les employés en Suisse, révèle un sondage repris par «Le Temps» vendredi. Pas moins de 42% des personnes interrogées voient les RH comme un simple service administratif et 39% comme un allié de la direction. Seuls 17% des sondés les décrivent comme un soutien pour les employés. Or, «nos études montrent que cela influence leur engagement au travail», relève dans le journal Esther Sève, fondatrice de Qualinsight, l'institut qui a mené le sondage au début de l'année auprès de 626 personnes représentatives de la population romande active, dans des entreprises disposant d'un département RH.

4 KKS à Varsovie pour parler guerre commerciale

La présidente de la Confédération et ministre suisse des Finances Karin Keller-Sutter participe vendredi à une rencontre informelle des ministres de l'économie et des finances de l'Union européenne à Varsovie. C'est la première fois que la Suisse est invitée à une réunion de l'"ECOFIN». La conseillère fédérale doit prendre part à un entretien sur le thème de la croissance économique en Europe. Elle profitera aussi de l'occasion pour avoir des échanges bilatéraux avec certains de ses homologues. Les ministres doivent s'entretenir plus généralement des conséquences pour l'Europe des nouveaux droits de douane américain.

5 Clap de fin pour Vision du réel

Le festival de cinéma documentaire Visions du réel s'achève vendredi à Nyon (VD) avec la proclamation du palmarès. Durant dix jours, les spectateurs ont pu découvrir 154 films provenant de 57 pays. Cette année, plusieurs films avaient pour thématique la science, comme «Shifitng Baselines» de Julien Elie sur Boca Chica au Texas, le lieu de lancement des fusées de l'agence spatiale privée SpaceX du milliardaire Elon Musk.