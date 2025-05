Au menu de ce vendredi 9 mai: les Suisses et l'assurance invalidité, l'atterrissage du vol Swiss à Graz, la somme astronomique réclamée par les officiers, les droits de douane américain et pour finir un peu de hockey.

Seuls 19% des Suisses optent pour une couverture complémentaire à l'assurance invalidité. Photo: MANUEL GEISSER

Plus que quelques heures avant le week-end. Alors, pour vous accompagner dans cette dernière ligne droite, Blick, avec l'aide de l'ATS, propose un florilège des actus suisses de ce vendredi 9 mai. C'est parti:

1 Les Suisses font confiance à l'AI

Trois quarts de la population suisse se sentent suffisamment protégés par l'assurance invalidité obligatoire, rapportent les journaux de CH Media. Selon un sondage de Generali Suisse, dont les journaux ont eu connaissance, seules 19% des personnes interrogées s'assurent en plus. Les indépendants se montrent particulièrement préoccupés par les conséquences financières d'une incapacité de travail. Dans ce groupe, une personne sur deux craint une baisse de revenu après un coup du sort. Les maladies psychiques sont sous-estimées comme étant la cause d'une incapacité de gain, selon l'Office fédéral des assurances sociales.

2 La Suisse reprend l’enquête sur l’atterrissage d’urgence à Graz

Le service d'enquête de sécurité autrichien (SUB) a confié à la fin avril l'enquête sur l'atterrissage d'urgence du vol Swiss LX1885 à Graz au Service suisse d'enquête de sécurité (SESE), rapportent les journaux alémaniques de Tamedia. En cause une procédure en cours contre la SUB, a expliqué un porte-parole du ministère de la mobilité à Vienne. Le SESE, dont le siège est à Payerne, doit désormais revoir toutes les étapes de l'investigation. Swiss ne souhaite pas commenter ce transfert de compétences, mais estime qu'il est essentiel de faire rapidement la lumière sur cette affaire, dans l'intérêt du membre d'équipage décédé, de ses proches et de la sécurité aérienne.

3 Les officiers réclament des milliards en plus

La Société des officiers des troupes blindées a demandé des investissements de 4 milliards de francs dans la flotte de chars de l'armée, rapporte Blick. Les 205 chars de combat Leopard 2 actuels ne suffisent pas à équiper complètement les unités existantes et six bataillons supplémentaires sont nécessaires. Les officiers ont notamment critiqué le manque d'argent pour l'entretien. La revendication risque d'avoir du mal à passer au Parlement, car le budget de l'armée a déjà été augmenté à 30 milliards de francs jusqu'en 2028.

4 KKS et Parmelin veulent faire plier Trump

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et son collègue Guy Parmelin rencontrent ce vendredi à Genève le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent. Les deux pays doivent poursuivre leurs discussions sur les questions de droits de douane, après la suspension peut-être provisoire des taxes additionnelles de 31% imposées par le président Donald Trump.

5 La Suisse tient-elle sa revanche face à la Tchéquie?

Médaillée d'argent l'an dernier, l'équipe de Suisse affiche à nouveau de grandes ambitions à l'heure d'aborder le championnat du monde 2025 de hockey sur glace. Avec des joueurs comme Nico Hischier ou Timo Meier, la sélection de Patrick Fischer peut se hisser dans le dernier carré. Les Helvètes subiront un test des plus intéressants dès leur premier match vendredi à 16h20 à Herning au Danemark: ils se mesureront à la Tchéquie pour une revanche de la finale 2024 remportée par le pays-hôte à Prague.