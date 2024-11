L'expérimentation animale bientôt interdite en Suisse?

On débute ce lundi 11 novembre avec: une initiative sur l'expérimentation animale, la fameuse Saint-Martin, la question de la réduction des coûts de la santé, la contradiction sur le climat de la Suisse et un modèle hospitalier pour palier le manque de personnel.

Photo: HEIDI & HANS-JÜRGEN KOCH

C'est lundi, premier jour de la semaine. Et pour bien la commencer, Blick, avec l'appui de l'ATS, vous propose un panorama des actualités suisses qui vont compter aujourd'hui, 11 novembre. Florilège:

1 Une nouvelle initiative sur les animaux

Les plus de 100'000 signatures requises pour l'initiative populaire «Oui à un avenir sans expérimentation animale» sont déposées lundi à la Chancellerie fédérale. L'association à l'origine du texte avait déjà annoncé mi-octobre avoir récolté le nombre de paraphes nécessaires. L'initiative demande que les expériences sur les animaux ainsi que l'élevage et le commerce d'animaux destinés à de telles expériences soient interdits.

2 La Saint-Martin à l'UNESCO?

Les marchés et les repas gargantuesques de la St-Martin attirent les foules en novembre dans le Jura. «Les festivités de la St-Martin ont connu un grand changement dans les années 1970-1980, lorsqu'elles ont quitté la sphère locale et familiale pour devenir publiques», explique l'historien Lionel Guenin dans les colonnes du Quotidien jurassien. Il souligne que ce n'est pas un hasard, si cela coïncide avec la naissance du 23e canton. Certains caressent même l'idée d'inscrire la St-Martin au patrimoine mondial de l'UNESCO.

3 Une table ronde pour réduire les coûts de la santé

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider invite lundi des acteurs de la santé pour une table ronde sur les mesures visant à freiner la hausse des coûts de la santé. Des efforts constants doivent être déployés afin que les soins de santé restent financièrement supportables, selon elle. La ministre de la Santé tiendra un point de presse à l'issue de la table ronde.

4 La Suisse préfère polluer à l'étranger

Malgré son soutien aux objectifs climatiques de Paris, la Suisse veut apparemment soutenir de nouvelles centrales à gaz à l'étranger. Selon les journaux alémaniques de Tamedia, il s'agit d'un projet de gaz au Turkménistan et de la planification de l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (Serv) pour deux autres projets au Vietnam. Ensemble, les trois centrales à gaz devraient émettre environ huit millions de tonnes de CO2. Le montant pour les trois projets s'élève à environ 520 millions de francs. Ce soutien est en contradiction avec l'engagement de la délégation suisse à la conférence sur le climat de 2021.

5 Un modèle pour éviter le roulement du personnel hospitalier

Le chef des ressources humaines d'un hôpital de Bülach (ZH) a résolu ses problèmes de personnel avec un modèle de travail que la Charité de Berlin demande désormais. Selon la Neue Zürcher Zeitung (NZZ), il a adapté le concept de son ancien employeur dans le domaine de la restauration. Fidèle à la devise: qui est plus flexible gagne mieux sa vie. Les collaborateurs peuvent se répartir en trois niveaux: Fixe, Flex et Super-Flex. Les employés Super-Flex reçoivent, en plus de leur salaire de base, une prime mensuelle de 350 francs. Après l'introduction du modèle, le taux de fluctuation du personnel a baissé de 30% et celui de de l'absentéisme de 20%. Le chef du personnel Manuel Portmann a déclaré à la NZZ que l'hôpital n'avait pratiquement plus besoin de personnel temporaire. Ce modèle a même valu à l'hôpital le Swiss HR Award 2024.