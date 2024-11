Les Suisses dépensent des sommes de plus en plus folles pour Black Friday

Photo: Anadolu via Getty Images

Qu'est-ce que nous réserve l'actualité suisse ce mardi 26 novembre? Pour y répondre, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un panorama des infos de ce jour. C'est parti:

1 Les Suisses accros au Black Friday

455 francs, c'est le montant que les Suisses sont prêts à dépenser cette année pour les soldes du Black Friday, indiquent mardi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger», citant une étude du Boston Consulting Group. Cette somme représente une hausse de près d'un tiers par rapport à l'année dernière. L'étude, pour laquelle 10'000 personnes ont été interrogées dans neuf pays, montre que le consommateur le plus dépensier lors du Black Friday est suisse. Les vêtements et les articles électroniques sont particulièrement appréciés.

2 Les cigarettiers arrosent les associations

De nombreuses institutions culturelles et sociales de Suisse acceptent sans broncher les dons des cigarettiers, révèlent mardi la «Tribune de Genève» et «24 heures», relayant un rapport de l'Association suisse pour la prévention du tabagisme, qui a dressé la liste des bénéficiaires. Entre 2009 et 2020, rien que Philip Morris International a versé 11,6 millions de dollars (10,3 millions de francs au cours actuel) à 46 associations suisses. Pour l'Association suisse pour la prévention du tabagisme, cette générosité n'est pas gratuite. Elle servirait notamment à redorer l'image des cigarettiers et à créer un sentiment de redevabilité de ces organisations.

3 Une place financière plus durable?

Les milliards gérés ou prêtés en Suisse ne doivent plus être investis dans le réchauffement climatique ni la destruction de l'environnement, estime une alliance regroupant le WWF et les partis du Centre, du PVL, du PS et des Vert-e-s. Elle lance mardi une initiative populaire pour une place financière suisse durable.

4 Nouvelle vision de la politique agricole

L'organisation paysanne Uniterre présente mardi sa vision de la politique agricole 2030. Elle propose notamment une refonte des paiements directs et du fonctionnement du marché laitier et fera des propositions fortes, dit-elle, concernant la protection douanière.

5 Une tâche compliquée pour Young Boys

Les Young Boys de Berne retrouvent mardi la Ligue des champions de football, trois semaines après leur dernière sortie européenne qui s'est soldée par une quatrième défaite en quatre matches à Gelsenkirchen face au Shakhtar Donetsk (2-1). Les Bernois, en souffrance avec un seul but marqué pour 11 encaissés, vont au-devant d'une tâche compliquée: ils accueillent au Wankdorf l'Atalanta Bergame, qui est toujours invaincue (2 succès, 2 nuls) et vise la qualification directe pour les 8es de finale (top 8).