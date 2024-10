De l'art spolié aux juifs par les nazis exposé à Neuchâtel?

Au programme de ce lundi 28 octobre: le bras de fer entre la Finma et le secteur bancaire, de l'art volé aux juifs à Neuchâtel, la fin de l'euphorie du luxe, le droit de la guerre au cœur des discussions et pour finir une motion pour promouvoir le sport féminin.

A la suite d'une enquête, cinq oeuvres détenues par le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel ont potentiellement été spoliées à des juifs. Photo: Shutterstock

Et c'est reparti pour une nouvelle semaine. Alors que nous réserve l'actualité suisse ce lundi 28 octobre? Blick, avec l'aide de l'ATS, propose un tour d'horizon. En voiture:

1 La Finma ne veut plus de crises

Le chef de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma), Stefan Walter, veut préparer son organisation à de futures crises comme celle du Credit Suisse (CS), peut-on lire dans les journaux alémaniques de Tamedia. Suite à la crise du CS, le Conseil fédéral veut donner de nouveaux moyens à la Finma.

L'autorité pourrait bientôt être autorisée à sanctionner les managers fautifs et citer publiquement le nom des banques contre lesquelles elle a mené des procédures. Mais le secteur bancaire ne l'entend pas de cette oreille, arguant que les instruments existants sont suffisants.

2 De l'art spolié aux juifs à Neuchâtel?

Une enquête a permis au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel d’en savoir plus sur la provenance des œuvres de sa célèbre collection Amez-Droz, en lien avec les persécutions nazies, en particulier à l’égard des juifs, entre 1933 et 1945, lit-on dans «ArcInfo». Pour cinq tableaux, les analyses laissent penser que «des liens sont possibles avec la problématique de l’art spolié et que les recherches doivent se poursuivre». Parmi ces cinq œuvres, la pièce maîtresse de la collection: le fameux tableau de Claude Monet, «Le bateau-atelier», qui a appartenu un temps à l’écrivain Emile Zola.

3 La «fatigue du luxe»

Après l’euphorie post-covid, le retour de balancier est brutal pour le secteur du luxe, écrit «Le Temps». Les résultats financiers présentés ces derniers jours ont confirmé la morosité ambiante dans la glamour industrie du luxe.

Mais tous les acteurs ne sont pas logés à la même enseigne. A l’instar d’Hermès qui a amélioré sa performance, les marques haut de gamme résistent. L’horlogerie est plus touchée que la joaillerie. Ralentissement chinois et inflation expliquent en partie ce revers.

Directeur du pôle horloger de Chanel, Frédéric Grangié évoque un phénomène qu'il considère comme plus inquiétant: une «fatigue du luxe». «Ce sentiment touche les marchés matures, où la clientèle commence à se poser des questions sur le sens de cette industrie», dit-il dans l'interview.

4 Des discussions «dépolitisées» sur la guerre

Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les Etats se réunissent dès lundi à Genève. Alors que les violations du droit international humanitaire (DIH) sont nombreuses au Moyen-Orient ou en Ukraine, les humanitaires veulent dépolitiser les discussions. Mais ils savent qu'il ne faut pas être «naïf». La réunion sera ouverte par le conseiller fédéral Ignazio Cassis.

5 Des députés veulent valoriser le sport féminin

Plus que quelques mois avant l’Euro féminin à Genève en juillet prochain pour cinq matchs, dont un quart de finale et une demi-finale, rappelle le Courrier. Des députés ont déposé au Grand Conseil une proposition de motion qui vise à mettre à disposition des billets gratuits en faveur des jeunes de moins de 18 ans inscrits dans des clubs et associations sportifs genevois.

Le texte vise donc à valoriser le foot féminin». Et ce alors que les femmes gagnent de plus en plus de terrain dans les clubs. Selon l’Association suisse de football (ASF), en 2023, plus de 41'000 femmes étaient licenciées dans le pays, soit une augmentation de 30% en comparaison avec les chiffres de 2021.