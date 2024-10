La baisse des taux d'intérêt hypothécaires a rendu le financement d'un logement nettement plus avantageux ces deux dernières années. Et ce, même si les prix de l'immobilier sont repartis à la hausse.

La baisse des taux d'intérêt hypothécaires rend la propriété du logement à nouveau attractive. Photo: Zamir Loshi 1/6

Dorothea Vollenweider

L'époque où les taux hypothécaires donnaient des maux de tête aux propriétaires de logements est heureusement révolue. Souvenez-vous: il y a deux ans, les taux d'intérêt atteignaient leur point culminant provisoire – et catapultaient les coûts du financement immobilier vers le haut. Combinés aux prix de l'immobilier déjà élevés, ils rendaient le rêve d'accéder à la propriété inaccessible à la majorité de la population suisse.

Entre-temps, la situation s'est toutefois sensiblement calmée. La courbe des taux est à nouveau orientée à la baisse. Ceux qui veulent actuellement conclure ou prolonger leur hypothèque ont choisi le bon moment. Car par rapport à il y a deux ans, ils économisent plusieurs milliers de francs – et ce par année!

Les coûts baissent de 42%

Le conseiller immobilier Wüest Partner a analysé dans une nouvelle étude à quel point le financement externe de la propriété du logement est devenu en moyenne plus avantageux. Par rapport à octobre 2022, les coûts de financement annuels ont diminué de 8400 francs pour les appartements en propriété de prix moyens et de 11'000 francs pour les maisons individuelles. Ce n'est pas rien. Cela correspond à une baisse de plus de 42% – et ce, bien que les prix des maisons aient nettement augmenté durant cette même période.

Compte tenu de la baisse des coûts de financement, il n'est pas surprenant que les Suisses soient à nouveau plus nombreux à rechercher un logement en propriété. Selon Wüest Partner, le nombre d'abonnements de recherche a augmenté au troisième trimestre 2024: de 10,3% pour les copropriétés et de 8,6% pour les maisons individuelles.

Les prix des logements augmentent dans ces régions

Le fait que la propriété du logement soit devenue plus convoitée se reflète également dans les prix. Au cours des douze derniers mois, les prix des transactions ont augmenté de 4,8% pour les appartements en propriété et de 3,5% pour les maisons individuelles. Ces augmentations sont nettement supérieures à la moyenne des dix dernières années.

La plus forte hausse des prix a été enregistrée dans les cantons de Suisse centrale d'Uri, d'Obwald, de Nidwald et de Schwytz, avec une augmentation annuelle moyenne des prix de plus de 7%. Ils sont suivis de près par les cantons de Schaffhouse, des Grisons, de Fribourg et d'Appenzell Rhodes-Intérieures.

Plusieurs raisons expliquent la croissance actuelle des prix des logements en propriété. D'une part, la hausse est une conséquence de la pénurie de logements. Le choix de logements locatifs a encore sensiblement diminué par rapport à l'année précédente. De plus, les loyers proposés ont fortement augmenté, ce qui rend l'achat d'un logement plus attrayant. Il est donc à nouveau intéressant d'acheter un logement plutôt que de le louer.