Plainte déposée contre la Lega pour opacité financière

La Lega dei Ticinesi fait face à une plainte pour non-déclaration de recettes en 2025. Le Ministère public tessinois a ouvert une enquête après un signalement du Contrôle fédéral des finances.

ATS Agence télégraphique suisse

Une plainte a été déposée contre la Lega dei Ticinesi pour non-déclaration ou déclaration erronée de ses recettes, a indiqué le Ministère public tessinois à Keystone-ATS. Une enquête a été ouverte alors que tous les partis présents sous la Coupole fédérale doivent annoncer les dons à partir de 15'000 francs et autres contributions qu'ils reçoivent.

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a publié lundi les recettes déclarées par les partis pour l'année 2025, conformément aux dispositions relatives à la transparence du financement de la vie politique. Neuf des dix partis représentés aux Chambres fédérales ont communiqué leurs chiffres. Seule la Lega manquait à l'appel.

Contacté, le CDF n'a pas fourni de précisions à ce sujet. De son côté, le Ministère public tessinois a confirmé mardi avoir reçu une plainte du CDF. Il n'a pas donné plus d'informations. Face à ces accusations, un porte-parole de la Lega a indiqué que le parti avait établi sa déclaration financière comme l'année dernière et communiqué les chiffres en juillet. Le secrétaire du parti, Daniele Piccaluga, a dit qu'il demanderait au CDF pourquoi ces chiffres n'ont pas été publiés.

Depuis 2023

Depuis 2023, les partis concernés doivent déclarer au CDF les cotisations de membres, les contributions liées à un mandat et les dons d'un montant supérieur à 15'000 francs. L'identité des donateurs doit être clairement indiquée.

Les recettes issues d'événements, de la vente de biens et de services doivent aussi être annoncées. En revanche, les contributions des groupes parlementaires ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration. Ni les sections cantonales ou communales des partis.

Le CDF invite les acteurs concernés à fournir les informations et documents requis, en leur fixant un délai. Si les exigences ne sont ensuite pas remplies, il doit signaler ce manquement à l'autorité de poursuite pénale compétente. En cas de violation intentionnelle de la loi, l'amende peut aller jusqu'à 40'000 francs. La poursuite pénale relève de la compétence des cantons.

Selon le CDF, le financement des partis pour une année civile donnée ne permet pas de brosser un tableau complet du financement de la vie politique pour l'année en cours ni de calculer la fortune d'un parti. De plus, il estime ne pas être l'organe adéquat pour établir ce contrôle. Une évaluation est en cours pour examiner la mise en oeuvre de la loi et identifier les potentielles améliorations.