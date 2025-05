Le groupe de presse Ringier annonce une hausse de 13% de son bénéfice opérationnel à 118,8 millions de francs en 2023. Cependant, son chiffre d'affaires a baissé de 13% à 800,6 millions, suite à la vente de DeinDeal et la fermeture de Swissprinters.

Le groupe de presse Ringier annonce une hausse de 13% de son bénéfice opérationnel en 2023. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le bénéfice opérationnel (EBITDA) du groupe de presse Ringier, éditeur de Blick, a progressé de 13% l'an dernier, à 118,8 millions de francs. Son chiffre d'affaires a reculé, en revanche, dans les mêmes proportions, à 800,6 millions de francs.

L'augmentation du bénéfice opérationnel avant impôts en 2024 est due principalement à la vente de la plateforme de commerce en ligne DeinDeal et à la fermeture de l'imprimerie Swissprinters, à Zofingue (SO), indique Ringier mardi. L'entreprise, qui n'est pas cotée en bourse, ne publie pas son bénéfice net.

Corolaire de la vente de DeinDeal et de la fermeture de Swisspriters, le chiffre d'affaires du groupe a baissé de 13%. L'an dernier, Ringier comptait 6048 collaborateurs. L'année précédente, ils étaient encore 6571. Le groupe de presse basé à Zurich compte des dizaines de médias en Suisse et à l'étranger. Parmi eux figurent Blick, l'Illustré, la Schweizer Illustrierte, le Beobachter et Bilanz.