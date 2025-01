Migros fait de la publicité sur tous les canaux et promet des prix bas. Il est d'autant plus frappant de constater que le même produit est nettement moins cher chez la concurrence. Par exemple le Toblerone.

1/5 Selon le chef de supermarché de Migros, Peter Diethelm, «Il n'y a plus de raison d'aller chez le discounter.»

Ulrich Rotzinger

Des panneaux d'action en noir et orange, des rabais Cumulus en bleu et orange et maintenant des prix bas sur des affiches en jaune et noir: Migros tente d'améliorer son image en mettant l'accent sur les prix bas dans ses supermarchés. Les clientes et clients se retrouvent devant une véritable jungle de panneaux.

Alexandra Scherrer, directrice de la société de conseil Carpathia, estime que la communication claire des prix bas au niveau des discounters est «compréhensible et cohérente». Selon elle, la Migros ne perd pas en crédibilité à cause de l'abondance de panneaux jaunes: «A condition bien sûr que les prix bas restent vraiment au niveau des discounters et que Migros suive si les discounters baissent davantage le prix».

Dans ce contexte, plusieurs lecteurs ont remarqué un détail surprenant: il y a un écart important de prix sur les Toblerones vendus dans les magasins Migros par rapport à ceux de Denner et des discounters.

Des prix qui étonnent

Chez Denner en particulier, cette différence suscite l'étonnement, voire la colère de la clientèle. Alors que Migros promet des prix bas pour le Toblerone (100g) à 3,30 francs, celui-ci ne coûte que 2,85 francs chez la filiale discount de Migros. Une différence de prix de 45 centimes, soit près de 16%. Pourtant, le patron du supermarché Migros Peter Diethelm a à nouveau largement promu la promesse des prix bas dans la dernière édition du Migros Magazine: «Il n'y a plus de raison d'aller chez le discounter», affirme Peter Diethelm.

Dans le cas du Toblerone, il s'agit effectivement d'une erreur, déclare la porte-parole de Migros Estelle Hain, interrogée à ce sujet. «L'article n'aurait pas dû être annoncé comme un article à bas prix». Migros veut maintenant informer tous les magasins en conséquence, «afin que les distinctions soient adaptées dès aujourd'hui».

Selon la porte-parole, les écarts de prix entre les prix bas Migros et ceux des discounters sont contrôlés chaque semaine. Estelle Hain promet: «Si des mouvements de prix devaient se produire sur le marché, le prix des articles à bas prix serait corrigé en conséquence dans un délai d'une semaine.»