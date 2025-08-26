DE
FR

15 mètres de profondeur
Le petit avion dans le lac des Quatre-Cantons a été repêché

Le repêchage d'un petit avion coulé dans le lac des Quatre-Cantons a débuté mardi. L'appareil, qui avait amerri en catastrophe fin juillet, a été remonté à 15 mètres de profondeur près de Kehrsiten (NW). Le pilote s'en était sorti indemne, la passagère blessée.
Publié: 12:33 heures
Partager
Écouter
Le repêchage d'un petit avion coulé dans le lac des Quatre-Cantons a débuté mardi
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le repêchage du petit avion qui a coulé, fin juillet, dans le lac des Quatre-Cantons après y avoir amerri a commencé mardi matin. Il a été remonté à une profondeur de 15 mètres et doit désormais être extrait par une grue au large de Kehrsiten (NW).

A lire aussi
Un avion s’abîme dans le lac des Quatre-Cantons: les deux occupants retrouvés vivants!
Crash près de Kehrsiten (NW)
Crash dans le lac des Quatre-Cantons: les deux occupants retrouvés vivants!
Les recherches se poursuivent pour retrouver l'avion dans le lac des Quatre-Cantons
Avec vidéo
Les deux occupants vivants
L'avion dans le lac des Quatre-Cantons est toujours recherché

L'avion de tourisme, un Daher de type TBM-940, avait décollé le 28 juillet de l'aéroport de Buochs (NW) à destination de Burg Feuerstein, en Allemagne. Après trois minutes de vol, le pilote a dû le poser en catastrophe sur le lac, au large de Hertenstein (LU), au nord du Bürgenstock (NW). Le pilote s'en est sorti indemne tandis que la passagère a été blessée.

La police nidwaldienne a pu recueillir aussitôt l'homme âgé de 78 ans et sa passagère de 55 ans. Cette dernière a été hospitalisée.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus