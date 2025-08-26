Le petit avion dans le lac des Quatre-Cantons a été repêché

Le repêchage d'un petit avion coulé dans le lac des Quatre-Cantons a débuté mardi
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse
Le repêchage du petit avion qui a coulé, fin juillet, dans le lac des Quatre-Cantons après y avoir amerri a commencé mardi matin. Il a été remonté à une profondeur de 15 mètres et doit désormais être extrait par une grue au large de Kehrsiten (NW).
L'avion de tourisme, un Daher de type TBM-940, avait décollé le 28 juillet de l'aéroport de Buochs (NW) à destination de Burg Feuerstein, en Allemagne. Après trois minutes de vol, le pilote a dû le poser en catastrophe sur le lac, au large de Hertenstein (LU), au nord du Bürgenstock (NW). Le pilote s'en est sorti indemne tandis que la passagère a été blessée.
La police nidwaldienne a pu recueillir aussitôt l'homme âgé de 78 ans et sa passagère de 55 ans. Cette dernière a été hospitalisée.
