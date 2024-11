Jean-Pascal Aribot, directeur de Uber Suisse, détaille la stratégie du transporteur. Photo: D.R.

Antoine Hürlimann Responsable du pôle News et Enquêtes

Jean-Pascal Aribot, directeur de Uber Suisse, annonce ce jeudi en exclusivité à Blick le lancement de deux nouveaux produits à Genève, Lausanne, Bâle et Zurich. Le premier, Uber Assist, permet aux passagères et passagers âgés ou souffrant de handicaps mineurs de commander une course avec un chauffeur ayant suivi une formation dédiée. Le second, Childseat, est désormais disponible pour les familles ayant besoin d’un véhicule équipé d’un siège auto.

Pourquoi se lancer dans ces niches? La société Uber, qui n’offre plus un service si bon marché que cela, a-t-elle besoin de continuer sa course à la diversification pour conserver son aura? Interview du dirigeant romand.

Jean-Pascal Aribot, pourquoi cibler les personnes à mobilité réduite?

Depuis sa création, Uber a facilité le déplacement de milliers personnes en situation de handicap. Nous le faisons grâce à une série de fonctionnalités simplifiant leur expérience.

Lesquelles?

Je pense aux paiements électroniques, à la tarification affichée à l’avance, à la fonctionnalité voice over, etc. Les passagers à mobilité réduite utilisent d’ores et déjà régulièrement nos services, incluant les passagers en fauteuil roulant mécanique (qui représentent la majorité des modèles de fauteuils roulants) car ceux-ci peuvent être rangés dans le coffre des véhicules – soit parce qu’ils sont pliables ou parce que les roues peuvent se défaire.

Alors pourquoi vouloir aller encore plus loin?

Avec Uber Assist, nous souhaitons renforcer cet engagement en améliorant l’expérience des utilisateurs avec des besoins spécifiques, grâce à la sensibilisation des chauffeurs qui réaliseront des courses sur Uber Assist.

Selon vos calculs, combien de nouveaux clientes et clients potentiels pouvez-vous espérer?

Comme l’a montré l’enquête de Pro Infirmis en 2023, 20% de la population suisse vit avec un handicap physique, une déficience intellectuelle ou des troubles psychiques. Cette même étude relève que les personnes en situation de handicap font face à de nombreux obstacles dans leur accès aux transports publics, rendant plus difficile les possibilités d’activités culturelles ou sportives.

Vous savez donc très bien où vous vous aventurez.

Uber, en tant que plateforme de mobilité, et avec l’expérience vécue dans d’autres pays comme la France ou l’Angleterre, vise à proposer des services à la demande à un segment de la population qui ne trouve aujourd’hui pas toujours d’options de mobilités satisfaisantes. En d’autres termes, Uber s’appuie sur son expérience internationale pour répondre aux besoins d’une population qui manque encore d’options adaptées.

Actuellement, combien comptez-vous d’utilisatrices et d'utilisateurs d’Uber en Suisse?

Nous pouvons affirmer que la Suisse est un marché dynamique qui continue de se développer. Notre ambition est de répondre aux besoins de mobilité de toute la population en proposant des solutions adaptées, flexibles et abordables.

Nous aurons au moins essayé d’obtenir des chiffres. Enchainons: vous avez d’abord séduit en cassant les prix, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. C’est pour garder votre clientèle malgré vos tarifs plus ou moins similaires à ceux des taxis traditionnels que vous multipliez les segments de niche comme Uber Pet et maintenant Uber Assist?

Nous sommes passés de la course classique à la mobilité sur mesure pour tous! Notre vision est d’améliorer chaque trajet et d’élargir notre offre au-delà d’UberX, afin de répondre aux besoins de plus de personnes, dans plus de cas d’usage, et à des prix abordables. L’accès à de nouveaux segments démographiques est une manière de stimuler encore davantage la croissance de nos consommateurs.

« Notre stratégie multi-produits est essentielle pour concrétiser notre vision de remplacer la propriété de voitures individuelles Jean-Pascal Aribot, directeur de Uber Suisse »

Par exemple?

Nous avons récemment lancé Uber Teens dans plusieurs pays, y compris en Suisse. Avec ChildSeat, nous nous adressons désormais aux familles avec des enfants en bas âges et avec Assist, nous saisissons l’opportunité d’intégrer davantage de personnes âgées et d’utilisateurs ayant des besoins spécifiques sur notre plateforme. Notre stratégie multi-produits pour élargir les cas d’usage est essentielle pour concrétiser notre vision de remplacer la propriété de voitures individuelles. Nous sommes passés d’un ensemble limité de cas d’usage (UberX et Berline) à une offre pertinente pour tous les trajets: Reserve, Taxi, Pet, Teens,... et désormais Assist.

Vous travaillez déjà sur un prochain segment?

Nous sommes constamment à l’écoute du marché et des différentes particularités du marché suisse. Récemment, nous avons lancé Uber Teens à Genève et à Lausanne pour permettre aux jeunes dès 13 ans de commander un trajet en Uber depuis un compte familial sur l’application Uber, en toute sécurité. Plus généralement, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d’ajouter un peu de magie Uber aux vacances et nous proposerons bientôt de nouvelles solutions éphémères pour nos utilisateurs en Suisse.

Quels sont les défis d’Uber au moment où nous échangeons, en Suisse?

En Suisse, comme sur tous les marchés où nous sommes présents, notre priorité est de répondre aux besoins de mobilité des utilisateurs tout en nous adaptant à un environnement économique et réglementaire en constante évolution. Cela passe par une collaboration étroite avec les différents acteurs locaux, une écoute attentive des attentes des consommateurs et la recherche d’un équilibre durable entre les intérêts des chauffeurs et des utilisateurs.