1/8 Un base-jumper est passé devant les clients de l'auberge de montagne Aescher. Photo: Screenshot facebook

Alors que les clients de la célèbre auberge de montagne de l'Aescher, dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, dégustaient leur repas, un homme s'est élancé dans le vide depuis des roches situés plus haut. Quelques secondes plus tard, il est passé devant eux en parachute. Ce fan de sensations fortes réfléchissait depuis un an à faire ce saut. Aujourd'hui, il a enfin réussi.

Les recherches de Blick montrent que l'homme de 28 ans est originaire de la région. Et qu'il aurait déjà réalisé des sauts spectaculaires par le passé. La courte vidéo du saut de l'Aescher a été postée à la mi-juin. Elle est devenue virale et a atteint rapidement plus de 300'000 vues. Mais entre-temps, la vidéo a été supprimée sur Instagram. La raison? L'homme aurait des ennuis.

«L'ignorance ne protège pas de la sanction»

La commission de déontologie a déposé plainte contre lui. «Le décollage et l'atterrissage d'engins volants en dehors des zones de décollage et d'atterrissage autorisées sont interdits dans la région d'alpage du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures conformément à la loi sur les alpages», écrit la commission dans un communiqué publié vendredi. Et c'est pour cette raison qu'une plainte a été déposée auprès du Ministère public.

Un choc pour le base-jumper. Il n'était pas au courant de l'interdiction, comme il l'explique au «St.Galler Tagblat». De plus, il n'aurait vu aucun panneau d'interdiction. Pour le greffier du Conseil, Roman Dobler, cela ne joue aucun rôle. «L'ignorance ne protège pas de la sanction», déclare-t-il également au «St. Galler Tagblatt».

La Suisse est très appréciée des base-jumpers, en particulier l'Oberland bernois. Malheureusement, des accidents mortels s'y produisent régulièrement. Le dernier en date est le décès d'un base-jumper mardi à Wilderswil, dans le canton de Berne.