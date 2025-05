La gare de Lausanne obtient l'un des pires résultats de ce classement.

Robin Wegmüller

La Suisse est connue pour la qualité de ses transports publics. Chaque jour, des centaines de milliers de personnes affluent dans les grandes gares. Depuis longtemps, celles-ci ne servent plus seulement à monter dans un train ou à en descendre.

Désormais, les gares sont également des lieux pour manger ou même faire du shopping de dernière minute. En outre, d'autres facteurs comme les possibilités de stationnement ou la disponibilité de toilettes sont également importants.

Une nouvelle étude du portail de voyage suisse Holidaycheck a répondu à la question suivante: quelle gare suisse offre la meilleure expérience globale? Les 29 principales gares du pays ont été passées au crible, et le résultat est plutôt étonnant.

Une surprise en tête

Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est la gare centrale de Zurich qui arrive en tête. Elle a récolté un score total de 356 points sur 400 possibles. Pourtant, dans l'esprit de nombreux Suisses, la plus grande gare du pays n'évoque pas que des souvenirs positifs.

Les halls de la gare centrale de Zurich sont souvent bondés de voyageurs et elle est si grande qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. Alors pourquoi ce nœud de communication obtient-il malgré tout de si bons résultats?

Cela s'explique par sa polyvalence. Dans les deux premiers facteurs évalués, le confort et la consommation, la gare centrale de Zurich obtient le score maximal. Au total, ce sont 174 magasins en tous genres qui remplissent les couloirs de «Zürich HB». Elle est également équipée d'un grand nombre de distributeurs de billets, de Wi-Fi, de toilettes et même de douches.

La gare de Genève bien classée

Avec 11 points de retard, la gare de Berne arrive en deuxième position, grâce a de bons résultats dans les domaines de l'évaluation des utilisateurs (92 points) et du confort (90 points). La troisième place est assurée par Saint-Gall avec 342 points, suivie de Winterthour avec 332 points.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Genève occupe la cinquième place, à égalité avec Lucerne et Coire. La gare de la cité de Calvin présente d'excellents résultats dans les catégories «connexion» et «confort», avec respectivement 86 et 88 points. Son score est légèrement moins bon dans les deux catégories restantes (consommation et évaluations par les usagers).

Lausanne perdue au milieu des petites gares

De son côté, Lausanne fait grise mine. La deuxième plus grande ville de Suisse romande occupe l'avant-dernière place de ce classement. Sa gare obtient le médiocre score de 277 points. Si son confort et les évaluations des usagers obtiennent des scores respectables, la gare de la capitale olympique n'obtient que 57 points dans la catégorie «connexion» et 65 pour la «consommation».

Le titre de «pire grande gare de Suisse» revient à Herisau. La gare du chef-lieu d'Appenzell Rhodes-Extérieures est toutefois en cours de transformation complète, ce qui pourrait expliquer ce résultat. La gare d'Herisau compte 29 points de retard sur celles de Lausanne et de Sarnen. Malgré des évaluations parfaites de ses usagers, la gare de Sarnen ne parvient pas à se hisser plus haut. A noter que ce sont surtout les petites villes qui dominent dans la partie inférieure du classement.

Qui domine chaque catégorie?

Les petites gares ne sont pas totalement dépourvus de bons points. Dans la catégorie «connexion», qui prend en compte des facteurs tels que les tarifs de stationnement, les offres de covoiturage, les bornes de recharge électrique publiques et la place pour les vélos, c'est la gare de Schwytz qui obtient le meilleur résultat.

Les tarifs de stationnement plus élevés dans les villes ont un impact négatif sur l'évaluation. Alors qu'à Schwytz, il ne faut compter que 5 francs par jour, les automobilistes de Lucerne doivent s'attendre à payer 60 francs pour le stationnement journalier.

La catégorie des évaluations des clients, qui se base sur les estimations actuelles de Google, présente également une image intéressante Ainsi, la satisfaction des voyageurs n'est pas directement corrélée aux possibilités de shopping ou à la taille de la gare. La preuve que d'autres facteurs comme la propreté, l'atmosphère ou le service personnalisé jouent un rôle important. L'étude s'est basée sur des données actuelles des CFF, des recherches sur le web et des évaluations de Google Maps.