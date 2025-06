Les soins palliatifs en Suisse vont bénéficier d'un meilleur financement. Le Conseil fédéral recommande d'augmenter la contribution de l'assurance maladie et encourage les cantons à assurer un financement résiduel adéquat jusqu'en 2032.

Les soins palliatifs en Suisse vont bénéficier d'un meilleur financement. (Image d'illustration) Photo: EQ Images

ATS Agence télégraphique suisse

La contribution de l'assurance maladie pour les prestations de soins palliatifs spécialisés doit être augmentée, estime mercredi le Conseil fédéral. Des améliorations sont nécessaires dans ce domaine.

Les soins palliatifs englobent le soutien et les traitements médicaux apportés aux personnes souffrant de maladies incurables, potentiellement mortelles ou chroniques évolutives. L’objectif est de soulager les souffrances et les douleurs des patients, tout en leur offrant la meilleure qualité de vie possible jusqu’à leur décès.

Actuellement, l'assurance obligatoire fournit une contribution aux soins dispensés dans les établissements médico-sociaux (EMS) et dans les structures d’hospice. Le financement résiduel doit être assuré par les cantons. Mais il ne suffit pas toujours à garantir une rémunération appropriée des prestations de soins palliatifs.

Dès 2032, avec l’introduction du financement uniforme, ces prestations seront rémunérées de la même façon dans toute la Suisse. Dans l’intervalle, le Conseil fédéral recommande aux cantons de prévoir un financement résiduel approprié. Comme mesure transitoire, il estime qu’il convient également d’augmenter les contributions de l’assurance maladie au financement des soins palliatifs spécialisés en EMS et en ambulatoire.