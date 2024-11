1/2 Les Suisses ont fait passer 830 kilos d'or en contrebande à travers les frontières. (Image symbolique) Photo: KEYSTONE/AP/MIKE GROLL

Marian Nadler

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a déposé une plainte auprès du Tribunal pénal fédéral contre deux ressortissants suisses pour blanchiment d'argent qualifié. Le MPC reproche aux deux prévenus d'avoir, pendant au moins quatre ans, fait partie d'un réseau international et d'avoir transféré au-delà des frontières des valeurs patrimoniales d'un montant de 34 millions d'euros (32 millions de francs), d'un million de francs suisses et d'environ 830 kilos d'or. Comme les prévenus sont passés aux aveux, la procédure est écourtée.

Les deux prévenus ont été arrêtés en juin 2023, dans le cadre d'une opération conjointe avec les autorités italiennes. L'opération a été menée contre un réseau criminel qui serait impliqué dans la contrebande d'or et d'autres biens précieux, ainsi que dans des activités de blanchiment d'argent. Au total, dix membres présumés du réseau ont été arrêtés lors de cette opération.

Cachés dans des véhicules

Il est reproché aux deux prévenus, âgés de 56 et 63 ans, d'avoir reçu des personnes qu'ils ne connaissaient pas en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne des valeurs patrimoniales d'origine criminelle, notamment sous forme d'argent liquide, et de les avoir transférées en Suisse. Ces faits se seraient déroulés entre le printemps 2019 et juin 2023.

Selon l'accusation, les prévenus transportaient l'argent dans des caches spécialement aménagées dans des véhicules. C'est principalement en Italie qu'ils échangeaient l'argent récupéré contre de l'or, qu'ils transportaient ensuite en Suisse sans le déclarer.

Selon l'accusation, c'est le prévenu âgé de 63 ans qui effectuait ces trajets sur ordre de son jeune partenaire. Après un arrêt en Suisse dans les entreprises de l'accusé de 56 ans, les valeurs patrimoniales étaient à nouveau transférées au-delà des frontières par avion vers Istanbul ou Dubaï. Mais aussi par voiture et camion vers l'Allemagne et la Turquie, selon un communiqué de presse du Ministère public de la Confédération.

Temporairement en détention préventive

Selon l'accusation du MPC, les valeurs patrimoniales déplacées proviennent d'une contrebande internationale de stupéfiants ou d'un trafic de stupéfiants à grande échelle en Europe. Les deux prévenus avaient connaissance de ce trafic et l'ont accepté. Par ce réseau, les deux accusés ont soustrait au droit de confiscation de l'Etat des sommes d'argent liquide d'un montant total d'environ 34 millions d'euros, un million de francs suisses et de l'or d'un volume d'environ 830 kg. Ils ont rendu cette confiscation plus difficile.

Ils ont réalisé un bénéfice d'environ 500'000 francs suisses et se sont rendus coupables, selon l'accusation, de blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis, chiffre 1 en relation avec le chiffre 2 du code pénal, CP). Le prévenu, âgé de 63 ans, était en détention provisoire depuis son arrestation en juin 2023 jusqu'à début novembre 2023, son plus jeune complice depuis son arrestation en juin 2023 jusqu'à fin septembre 2024.

Les deux prévenus sont passés aux aveux, raison pour laquelle la procédure est allégée. Comme toujours, la présomption d'innocence s'applique jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu.