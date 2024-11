Le Suisse est entré en contact avec la jeune fille de 13 ans via Instagram. (Image symbolique) Photo: keystone-sda.ch

Sandra Meier et Blicky IA

Tobias B.*, un Suisse de 32 ans, a approché la jeune fille de 13 ans via Instagram et l'a rencontrée dans un hôtel à Düsseldorf, en Allemagne. Il a ensuite abusé d'elle sexuellement. Depuis lundi, le Suisse comparaît devant le tribunal allemand pour abus sexuels sur enfants. Il est passé aux aveux rapporte le «Bild».

Le Suisse est également accusé de possession et de production de contenus pédopornographiques ainsi que de coups et blessures. À la demande de l'avocate de la jeune fille, qui s'est constituée partie civile, le huis clos a été prononcé pour protéger la victime.

400 fichiers image et vidéo

Tobias a également forcé la jeune fille de 13 ans à lui envoyer des images et des vidéos pornographiques d'elle-même. Entre mi-avril et début mai, la jeune fille lui aurait envoyé plus de 400 fichiers.

Le Suisse a donné rendez-vous à la jeune fille dans un hôtel de Düsseldorf. A l'hôtel, il a abusé sexuellement de la jeune fille contre sa volonté et a pris d'autres photos pédopornographiques d'elle.

Le père a attrapé le bourreau

La mère a signalé la disparition de sa fille le 7 mai, tandis que le père la recherchait dans la ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Il l'a finalement retrouvée près de la gare centrale en compagnie de l'homme. Le père a pu retenir le délinquant jusqu'à ce que la police arrive.

Depuis, le Suisse est en détention provisoire. Les soupçons à l'encontre de Tobias B. se sont rapidement renforcés, puisque les enquêteurs ont immédiatement trouvé les photos et vidéos de pédopornographie ainsi que l'historique des discussions Instagram entre les deux lors de l'analyse du téléphone portable de la victime.

*Nom connu