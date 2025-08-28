DE
FR

L'année 2026 sera compliquée
La croissance suisse ralentit nettement au 2e trimestre

L'économie suisse ralentit au deuxième trimestre, avec une croissance du PIB de seulement 0,1%. Le Seco confirme un net recul dans l'industrie et les exportations, et prévoit une croissance plus faible que prévu en 2026.
Publié: il y a 13 minutes
Partager
Écouter
Le produit intérieur brut de la Suisse a progressé de 0,1% entre avril et juin.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'économie suisse a marqué le pas au deuxième trimestre, la création de valeur dans l'industrie et les exportations ayant affiché un net recul, a indiqué jeudi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), confirmant une précédente estimation.

A lire aussi
Le coup de massue tarifaire risque d'assommer l'immobilier suisse
En plus des emplois menacés
Le coup de massue tarifaire risque d'assommer l'immobilier suisse
L'économie suisse reste fragile à cause des menaces de Trump
Droits de douane en attente
L'économie suisse reste fragile à cause des menaces de Trump

2026 sera une année compliquée

Entre avril et juin, le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a progressé de 0,1% comparé au partiel précédent et hors retombées des évènements sportifs, après une croissance de 0,7% entre janvier et mars, ont détaillé les économistes fédéraux dans un communiqué.

Selon le Seco, «l'économie suisse devrait croître plus faiblement qu'attendu (...), en particulier en 2026 du fait de la hausse des droits de douane imposés par les Etats-Unis».

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus