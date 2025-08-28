La croissance suisse ralentit nettement au 2e trimestre

Publié: il y a 13 minutes

L'économie suisse ralentit au deuxième trimestre, avec une croissance du PIB de seulement 0,1%. Le Seco confirme un net recul dans l'industrie et les exportations, et prévoit une croissance plus faible que prévu en 2026.

Le produit intérieur brut de la Suisse a progressé de 0,1% entre avril et juin. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

L'économie suisse a marqué le pas au deuxième trimestre, la création de valeur dans l'industrie et les exportations ayant affiché un net recul, a indiqué jeudi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), confirmant une précédente estimation.

2026 sera une année compliquée

Entre avril et juin, le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a progressé de 0,1% comparé au partiel précédent et hors retombées des évènements sportifs, après une croissance de 0,7% entre janvier et mars, ont détaillé les économistes fédéraux dans un communiqué.

Selon le Seco, «l'économie suisse devrait croître plus faiblement qu'attendu (...), en particulier en 2026 du fait de la hausse des droits de douane imposés par les Etats-Unis».