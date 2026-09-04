La Suisse devra patienter pour ses systèmes de défense Patriot. Berne et Berlin n'ont pas trouvé d'accord, l'Allemagne priorisant ses propres besoins pour reconstituer ses stocks après avoir aidé l'Ukraine.

Echec des négociations entre Berne et Berlin sur le système Patriot

Echec des négociations entre Berne et Berlin sur le système Patriot

La livraison de systèmes de défense antiaérienne Patriot à la Suisse prend encore du retard. «Les options envisagées avec l'Allemagne ont échoué et ne peuvent donc pas être mises en œuvre», a déclaré vendredi à Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) Urs Loher, responsable de l'armement.

Urs Loher avait indiqué en juin à la «NZZ am Sonntag» que les Etats-Unis voulaient livrer à l'Allemagne des systèmes Patriot destinés à la Suisse. Comme ils ne correspondent pas à la configuration souhaitée par la Bundeswehr, l'armée allemande, la Suisse espérait pouvoir obtenir certains composants.

Mais cela ne se fera finalement pas, car l'Allemagne a opté pour une livraison aussi rapide que possible, ajoute le responsable d'armasuisse, l'Office fédéral de l'armement. Les Allemands «veulent reconstituer au plus vite les stocks des systèmes qu'ils ont fournis à l'Ukraine, afin d'assurer la protection de l'Allemagne». Ce retard entraîne une augmentation des coûts. «Nous parlons d'une fourchette comprise entre 1,7 et 4,3 milliards de francs», a fait savoir Urs Loher.