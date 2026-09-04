Le corps d'une Suissesse de 36 ans, disparue depuis le 29 août, a été retrouvé à 72 mètres de profondeur dans le lac de Lugano, selon la police tessinoise.

Le corps d'une Suissesse repêché dans le lac de Lugano

Le corps d'une Suissesse repêché dans le lac de Lugano

ATS Agence télégraphique suisse

Une femme de 36 ans portée disparue depuis fin août dans le lac de Lugano a été retrouvée morte. Son corps a été retrouvé à une profondeur d'environ 72 mètres, a indiqué la police cantonale tessinoise.

Le corps a été retrouvé à environ 320 mètres de la rive. Des agents de la police cantonale et la Société suisse de sauvetage de Lugano ont participé aux opérations de recherche. Cette Suissesse, domiciliée dans le canton de Zurich, avait été portée disparue le 29 août. Elle n'était pas revenue après être allée nager dans le lac.

Une recherche lancée immédiatement par les secours s'était d'abord avérée infructueuse. Pour localiser et récupérer le corps, les équipes d'intervention ont finalement également eu recours à un drone.