Des employés d'UBS en Suisse ont reçu leur lettre de licenciement

Avec l'intégration de Credit Suisse, UBS doit s'alléger. La grande banque supprime 3000 postes, comme on le savait déjà. Une nouvelle vague de licenciements a désormais commencé.

Le 4 février, UBS présentera ses chiffres annuels de 2024. Photo: KEYSTONE

Nicola Imfeld

Le début d'année est bien sombre pour de nombreux employés d'UBS en Suisse. La grande banque a entamé une nouvelle vague de licenciements, rapporte «Bloomberg». Des centaines de collaborateurs ont été licenciés au cours des dernières semaines.

Selon le journal, cette nouvelle vague de licenciements touche aussi bien les cadres que les collaborateurs. Les employés peuvent participer à un programme qui leur donne jusqu'à un an pour trouver un nouveau poste au sein de la banque. En outre, un plan social a été mis en place. On ne sait pas combien de personnes sont actuellement concernées.

Interrogée par l'agence AWP, UBS a indiqué qu'elle avait déjà annoncé la suppression de postes il y a un an et demi. Elle devrait s'étendre sur plusieurs années, en misant également sur les fluctuations naturelles, la mobilité interne, les retraites anticipées et l'internalisation de rôles externes. Le chiffre de 3000 licenciements au total en Suisse est donc maintenu.