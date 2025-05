La catastrophe de Blatten serait directement liée au réchauffement climatique

L'accélération du mouvement du glacier du Birch est liée au réchauffement climatique, estime l'expert Christophe Lambiel. Une partie du glacier s'est effondré mercredi provoquant une gigantesque avalanche de glace, de boue et d'éboulis qui a enseveli Blatten (VS).

Photo: AFP

«La paroi de 500 mètres au-dessus du glacier est dans du permafrost», qui se dégrade à cause du réchauffement climatique, explique le professeur à l'université de Lausanne et spécialiste du pergélisol (permafrost en anglais) et de l'évolution des paysages alpins, dans un entretien diffusé vendredi par «Le Nouvelliste» et «ArcInfo».

Avec la dégradation du pergélisol, «la roche devient instable, des blocs chutent et alourdissent le glacier, qui s'accélère sur une pente raide», ajoute-t-il. «Plus un glacier est lourd et situé sur une pente raide, plus il peut avancer rapidement», poursuit le spécialiste.

Lire l'article complet

Source: ATS