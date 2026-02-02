Un Suisse de 19 ans comparaît pour le meurtre d’un adolescent de 15 ans près d’une école à Aesch (BL). La psychiatre légiste évoque un trouble du développement de la personnalité chez l’accusé.

Un accusé de 19 ans devant les juges pour avoir poignardé un adolescent

Un accusé de 19 ans devant les juges pour avoir poignardé un adolescent

ATS Agence télégraphique suisse

Un Suisse de 19 ans accusé d'avoir poignardé un jeune de 15 ans en juin 2024 près d'une école à Aesch (BL) comparaît lundi devant la cour pénale de Bâle-Campagne, à Muttenz. La psychiatre légiste évoque un trouble du développement de la personnalité chez l'accusé.

Devant les juges, la psychiatre légiste a dit ne constater aucune maladie mentale grave chez l'accusé, mais a évoqué un trouble du développement de la personnalité. Elle a constaté une affinité pour les armes ainsi qu'une faible estime de soi.

Au moment des faits, l'accusé était âgé de 18 ans. Selon l'acte d'accusation du ministère public, il avait reçu un appel anonyme lui donnant rendez-vous dans l'enceinte d'une école à Aesch pour régler des comptes. Il s'y est rendu muni d'un couteau pliant. Ses trois adversaires s'y sont présentés le visage dissimulé, mais non armés. La victime avait succombé à ses blessures à l'hôpital. La police avait arrêté l'accusé peu après les faits.

Le procès doit durer trois jours. Le verdict est attendu le 11 février. La présomption d'innocence s'applique.