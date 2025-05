1/11 Une avalanche sur le Lagginhorn a emporté le jeune chef de 29 ans. Photo: Zvg

Qendresa Llugiqi

L'influent guide gastronomique «Gault Millau» le qualifiait de «grand chef». Aujourd'hui, le monde de la cuisine suisse est en deuil: Shaun Rollier est décédé, dimanche 18 mai à seulement 29 ans. Le jeune chef avait remporté le concours du «Cuisinier d'or» en juin 2023.

Le chef de 29 ans s'en est allé alors qu'il pratiquait sa deuxième passion: le ski de randonnée. Il gravissait le Lagginhorn, une montagne de 4010 mètres d'altitude dans les Alpes valaisannes, lorsqu'une avalanche l'a emporté. Il était accompagné d'un ami, qui témoigne pour Blick.

«Une personne unique en son genre»

Tous deux se connaissaient depuis un an et demi. Ils partaient au moins deux jours par semaine en montagne ensemble. «Shaun avait une personnalité et une énergie uniques. On ne rencontre qu'une fois dans sa vie une personne comme ça!», raconte l'ami du Genevois à Blick. Il se souvient: «Shaun était heureux tout le week-end, il était dans son élément. Il avait un amour profond pour la montagne et il disait souvent qu'il ne ressentait ce sentiment nulle part ailleurs. Pas même en sautant en base jump.»

La veille de l'accident, les deux amis sont allés skier sur une montagne voisine. «Les conditions étaient parfaites.» Ils ont ensuite décidé de passer la nuit au bivouac du Fletschhorn, à 3014 mètres d'altitude. Dans la nuit de samedi à dimanche, ils se sont remis en route vers une heure du matin, puis ont pris ladirection Lagginhorn. Leur objectif: descendre la face nord-est. Pendant leur voyage, Shaun a été photographié par son ami, qui ne se doutait pas qu'il s'agirait des derniers clichés du chef.

«Une avalanche venue de nulle part»

«Nous faisions du ski, mais la neige était croûtée. Shaun s'est mis en quête d'une meilleure neige», raconte l'ami du chef. C'est alors que tout est arrivé: à peine Shaun avait-il eu le temps de faire trois virage que l'avalanche s'est déclenchée! La police valaisanne a communiqué le déroulé des événements: «Après avoir atteint le Lagginhorn, les randonneurs à ski ont emprunté un couloir en direction du village de Simplon. A une altitude d'environ 3700 mètres, une avalanche s'est déclenchée vers 8h15 et a emporté l'un des deux alpinistes».

Selon le partenaire du chef, l'avalanche n'était pas très massive, mais elle était: «suffisante pour faire tomber Shaun». La pente était trop raide, impossible de s'arrêter. «Elle a entraîné Shaun.» Son ami a immédiatement lancé un appel de détresse. Les sauveteurs se sont alors rendus sur place avec un hélicoptère d'Air Zermatt. Mais ils n'ont pu que constater le décès du chef

La montagne lui avait déjà pris sa mère

Il y a deux ans environ, la mère de Shaun est elle aussi décédée dans un tragique accident en montagne, un mois seulement après la victoire de son fils au «Cuisinier d'or». C'est d'elle que le jeune homme tenait sa passion pour la montagne. Peu après ce drame, Shaun avait posté sur Instagram une série de photos pleines d'émotion en hommage à sa maman.

Ce décès avait énormément affecté le jeune cuisinier. Selon son collègue cuisinier Gabriel Lopez, originaire de Gland (VD), c'est cet incident qui aurait poussé Shaun à ranger le tablier novembre 2023. Pour Gabriel Lopez, Shaun Rollier était «comme un frère aîné». «Il m'a appris beaucoup de choses! Et il me disait toujours: fais-le avec le cœur! Pour Shaun, l'important n'était pas ce que l'on mangeait, mais avec qui.»

Même son de cloche du côté de son ami et partenaire de ski: «Sa devise de cuisinier était: une nourriture simple mais authentique». Malgré tout, «il était capable de préparer des plats gastronomiques à partir d'ingrédients de mauvaise qualité, comme de la soupe sèche». Le plus important pour Shaun Rollier? «Il aimait partager les repas avec les gens qu'il aimait (...) Il appliquait ainsi sa devise: sharing is caring.»