1/6 Le gagnant du «Cuisinier d'or» de 2023, Shaun Rollier, est décédé.

Fabienne Maag et Qendresa Llugiqi

Choc dans le milieu de la gastronomie: le talentueux cuisinier suisse Shaun Rollier est décédé. Dimanche dernier, le Genevois d'origine a été emporté par une avalanche au Lagginhorn, près du village de Simplon en Valais, comme l'a confirmé son compagnon de randonnée à ski à Blick. La cuisine suisse perd ainsi un talent en pleine ascension. En 2023, Shaun Rollier avait remporté le titre de «Cuisinier d'or».

Son cœur ne brûlait toutefois pas seulement pour des créations culinaires hors du commun, mais aussi pour les sports extrêmes. Ski de randonnée, parachutisme ou alpinisme – le Genevois ne s'en lassait pas. Sur son compte Instagram, il partageait régulièrement ses aventures en montagne. Comme le rapporte également «Gault Millau», il aurait consacré ces dernières années presque exclusivement à l'alpinisme.

Il partageait la passion de sa défunte mère

Dimanche dernier, Shaun Rollier et une connaissance sont partis pour une randonnée à ski au Lagginhorn. Selon un communiqué de la police, une avalanche s'est déclenchée vers 8h15 à une altitude d'environ 3700 mètres et a emporté le jeune homme. Son accompagnateur a immédiatement lancé un appel de détresse. Les secouristes de l'organisation cantonale valaisanne de sauvetage n'ont toutefois pu que constater le décès du Genevois.

A lire aussi Drame dans le Haut-Valais Un randonneur à ski décède dans une avalanche près du Simplon

Il partageait sa passion pour les sports extrêmes avec sa mère Tanya Rollier. Ascensionniste du mont Everest, elle est également décédée le 10 juillet 2023 dans un accident de montagne – l'année où son fils a remporté le «Cuisinier d'or». Sur Instagram, Saun Rollier avait alors rendu hommage à sa défunte mère dans un post plein d'émotion. Une galerie de photos les montre tous deux souriant à la caméra lors de différentes randonnées à ski et ascensions de montagne.

«C'était un homme merveilleux»

Saun Rollier a travaillé pour la dernière fois de 2021 à fin 2023 sous les ordres de Benoît Carcenats au restaurant 18 points La Table du Valrose à Rougemont, dans le canton de Vaud. Le jeune talent d'exception a commencé son apprentissage sous la direction des deux grands chefs Benoît Violier et Franck Giovannini au prestigieux Hôtel de Ville de Crissier. Il a ensuite cuisiné pour Arnaud Donckele à La Vague d'Or à Saint-Tropez et pour Rasmus Kofoed au Geranium à Copenhague.

Comme l'indique «Gault Millau», le monde de la cuisine est en deuil. «C'était un homme et un apprenti merveilleux. Toujours enjoué, heureux et plein d'énergie, il avait le don de tous nous faire rire», a déclaré Franck Giovannini au guide gastronomique. On se souviendra de lui comme d'une personne serviable, chaleureuse et enthousiaste.