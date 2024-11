Utiliser Tiktok comme canal publicitaire pour sa propre entreprise n'a plus rien de surprenant. De plus en plus d'entreprises de Suisse et d'ailleurs utilisent le réseau social chinois pour atteindre des groupes cibles jeunes. Avec plus ou moins de succès.

1/7 L'entreprise d'analyse des médias Landau Media Suisse a publié un classement des marques suisses les plus populaires sur Tiktok pour l'année 2024. Swiss, filiale de Lufthansa, occupe la première place. Photo: Keystone

Nathalie Benn

Protection des données opaque, tendances douteuses, fake news: le réseau social Tiktok est controversé pour de nombreuses raisons. Mais le fait est qu'il est populaire. Pour les jeunes en particulier, l'application chinoise constitue un support de choix, tant pour s'informer que pour se divertir.

Par conséquence, les entreprises utilisent de plus en plus Tiktok comme canal de communication. C'est ce que montre une nouvelle étude de l'entreprise suisse d'analyse des médias Landau Media. Selon les auteurs, les vidéos courtes et les contenus interactifs permettent d'atteindre un public cible jeune de manière optimale. Un classement dévoile quelles entreprises suisses sont particulièrement bien positionnées pour l'année 2024.

Les plus populaires

Avec près de 350'000 followers, la compagnie aérienne Swiss occupe la première place du classement de Landau Media et détrône Coop au passage. Dans l'étude de 2022, le géant du commerce de détail occupait encore la première place. Nespresso, la filiale de Nestlé, arrive en deuxième position avec environ 116'000 abonnés et a gagné trois places par rapport à 2022. Coop occupe tout de même la troisième place, avec actuellement 109'400 followers.

Sur son canal, Swiss présente surtout les coulisses de ses opérations aériennes. Les employés sont toujours au premier plan. Les contenus sont créés par la Gen Z pour la Gen Z. Un collaborateur montre ainsi dans une vidéo comment il effectue un «Aircraft Check». On voit aussi une jeune hôtesse de l'air expliquer son tableau de service actuel dans un «Roster Reveal».

Les contenus de Nespresso sont conçus un peu différemment: selon l'étude, les boissons estivales – en particulier les variations de café glacé, particulièrement appréciées des jeunes générations – sont un sujet récurrent. Sur Tiktok, l'entreprise présente des recettes et montre comment préparer différentes boissons avec du café Nespresso.

Coop mise surtout sur l'humour dans ses contenus. Le détaillant reprend souvent les tendances actuelles de Tiktok, par exemple avec des vidéos comme «POV: à la caisse» ou «POV: je vois l'amour de ma vie au restaurant Coop». POV est l'abréviation de «Point of view», que l'on peut traduire en français par «angle de vue». Cette tendance consiste à enregistrer une vidéo du point de vue de la personne concernée. Ainsi, dans le sketch «POV: à la caisse», un collaborateur de Coop joue le rôle d'un client stressé qui essaie d'emballer tous les aliments qu'il a achetés et dont le nombre ne cesse d'augmenter lorsqu'il passe rapidement à la caisse.

Les plus actives

Un nombre élevé de followers ne signifie pas automatiquement beaucoup de posts. Dans le top 3 des entreprises les plus actives sur Tiktok, on trouve Manor avec 240 vidéos à ce jour, suivi de près par Swisscom avec 225 vidéos. La deuxième place est à nouveau occupée par Swiss avec 179 vidéos.

Selon la dernière analyse de Landau Media, ces trois entreprises sont nettement plus actives que les autres et postent davantage de contenus qu'il y a quelques années en arrière. En 2022, Manor avait publié précisément 59 vidéos, aujourd'hui, ce chiffre a bondi de plus de 300%. Même Swisscom, qui était en tête en 2022 avec 186 posts, est en 2024 environ 20% plus active sur Tiktok. L'entreprise de télécommunications mise, comme Coop, sur des sketches humoristiques et reprend ainsi le langage des jeunes de la génération Z avec des mots comme «delulu» (abréviation de «delusional»).

Les plus florissantes

Alors que le nombre de followers et de posts a nettement augmenté en 2024, le nombre de réactions aux vidéos a diminué pour les cinq entreprises citées ci-dessus. Ainsi, le taux d'interaction a baissé de 2,3% chez Swisscom, de 2,4% chez Nespresso et de 3,4% chez Coop par rapport aux dernières années.

« Avec son contenu Tiktok, Zurich Insurance fait souffler un vent de fraîcheur sur le secteur de l'assurance et dépoussière son image Kai Gerwig, directeur de Landau Media »

De son côté, Zurich Insurance provoque la surprise en voyant augmenter son taux d'interaction de 194,3% par rapport à 2022. Cette même année, le canal Tiktok de l'assurance comptait à peine 600 followers, contre 24'000 aujourd'hui - soit une croissance de plus de 1000%.

Interrogé à ce sujet, le directeur de Landau Media, Kai Gerwig, explique l'envolée de Zurich Insurance par le fait que les vidéos sont parfaitement adaptées aux intérêts de la génération Z. Elles parviennent ainsi à lier émotionnellement les utilisateurs à la marque. Les ambassadrices de la marque Zurich Insurance agiraient d'égal à égal et rendraient tous les sujets accessibles, y compris les plus lourds.

«Avec son contenu Tiktok, Zurich Insurance fait souffler un vent de fraîcheur sur le secteur de l'assurance et dépoussière son image», poursuit Kai Gerwig. Mais la notoriété en ligne de Zurich Insurance opère pour l'instant à plus petite échelle. Avec «seulement» 24'000 followers, la compagnie d'assurance a encore un long chemin à parcourir si elle entend rattraper le leader Swiss.