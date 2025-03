1/4 Medbase, la filiale de Migros, a jusqu'à présent été épargnée par la transformation du détaillant. Photo: Boris Baldinger

Milena Kälin

Le géant orange se réorganise, et les fermetures de magasins se multiplient. Ainsi, cet été, deux tiers des points de vente de la chaîne de bricolage Do it + Garden fermeront définitivement, tandis que la société ne prolongera pas son contrat de franchise avec le supermarché bio Alnatura. Pourtant, un secteur semble pour l'instant épargné par cette évolution.

Il s'agit du secteur de la santé, avec la filiale Medbase de Migros. Le groupe inclut des cabinets de médecins généralistes et de dentistes, des pharmacies ainsi que de nombreux thérapeutes. Migros, comme on le sait, souhaite se concentrer sur son activité de supermarché. Cependant, au lieu de réduire ses activités dans le domaine de la santé, elle procédé à des acquisitions en 2024, comme l'indique la «NZZ am Sonntag». Il est à noter qu'aucun membre du conseil d'administration n'a d'expérience dans ce secteur.

L'année dernière, une fusion douteuse a même eu lieu: au mois de mai, Medbase a fusionné avec le groupe Médical Synergie, bien que ce dernier soit dans le rouge. Un coup d'œil au registre du commerce confirme cette acquisition.

Des pertes de plusieurs millions

Médical Synergie a enregistré, selon le journal, une perte de 500'000 francs en 2023. À cela s’ajoutent des pertes de plus de 3 millions de francs, qui se seraient accumulées au cours des dernières années. Avant la fusion, une entreprise externe a dû évaluer si Medbase pouvait réellement assumer cette dette. Avec cette fusion, Medbase souhaitait probablement sauver la clinique de médecine du sport.

À ce moment-là, la transformation de Migros était déjà bien avancée. «Grâce à la fusion de Médical Synergie avec Medbase, nous avons pu élargir notre portefeuille de santé et développer l’offre de soins de santé de base pour la population de la région lausannoise», écrit Medbase en réponse à la «NZZ am Sonntag». La clinique lausannoise serait désormais de nouveau bénéficiaire. Dès 2018, Medbase avait intégré le centre de médecine du sport de Lausanne à son groupe, comme le montre un communiqué de presse de l'époque.

Nouvelle stratégie

Medbase a été fondée à l'origine comme un petit groupe de cabinets de physiothérapie à Winterthour. Migros a ensuite repris la majorité en 2010. En 2023, le chiffre d'affaires de Medbase a doublé en un an pour atteindre un milliard de francs. Le groupe n'y est parvenu qu'en procédant à des acquisitions.

Apparemment, Migros surenchérit parfois massivement sur ses concurrents en matière de rachats. Medbase a pourtant récemment revu sa stratégie: l'entreprise de conseil McKinsey a confirmé à la «NZZ am Sonntag» l'avoir soutenu dans son processus stratégique.