De plus en plus de stations de ski se retrouvent confrontées au problème de l'enneigement. Plus l'altitude est élevée, moins les destinations doivent s'en inquiéter. Blick vous dévoile les stations de sports d'hiver les plus enneigées des Alpes.

1/7 Neuf domaines skiables suisses se trouvent parmi les 50 destinations alpines où l'enneigement est le plus sûr.

Robin Wegmüller

Dans la nuit de mardi à mercredi, un front froid a fait chuter la limite des chutes de neige. Et des giboulées sont attendues jusqu'en plaine durant la journée. Un spectacle qui se fera de plus en plus rare. Comme chacun le sait, les températures augmentent, ce qui entraîne moins de neige à basse altitude. Et les domaines skiables situés à moins de 1500 mètres d'altitude, la survie à court et moyen terme s'annonce compliquée.

Seules les destinations situées en altitude peuvent envisager l'avenir plus sereinement. Bonne nouvelle: la Suisse compte près de 50 domaines skiables et neuf d'entre eux font partie des destinations les plus enneigées des Alpes.

Zermatt en deuxième position

L'analyse tient compte de l'altitude des stations de sports d'hiver ainsi que des chutes de neige moyennes des cinq dernières années dans la vallée. La région la plus enneigée des Alpes est Chamonix (en France), située à seulement 16 kilomètres de la frontière suisse. Nulle part ailleurs, il n'a autant neigé que dans la station française, à savoir en moyenne plus de 13 mètres par an.

Le Matterhorn Ski Paradise arrive en deuxième position. Elle est suivie par la station de sports d'hiver des Deux Alpes, elle aussi située en France.

Neuf domaines suisses parmi les 24 premiers

D'autres domaines skiables suisses peuvent envisager un avenir plus chaud, mais avec un enneigement garanti. Saas-Fee (VS) se trouve juste à côté du podium. Dans cette station proche de la frontière italienne, il a neigé en moyenne 9,6 mètres au cours des cinq dernières années. Engelberg-Titlis (OW) atteint également cette même quantité de neige.

D'autres destinations atteignent une altitude de plus de 3000 mètres. Il s'agit notamment des domaines skiables des Quatre Vallées (VS), de Corviglia (GR) et de Flims-Laax-Falera (GR). Dans ces stations, il neige environ 6 mètres par an. Davos Klosters (GR), Grindelwald (BE) et Arosa-Lenzerheide (GR) parviennent également à se hisser dans la première moitié de l'évaluation, en se classant respectivement 21e, 23e et 24e.

Outre la Suisse, la France compte également neuf domaines skiables parmi les 50 premiers. En Autriche, 18 destinations sont bien équipées en matière de sécurité d'enneigement. L'Italie compte dix régions de sports d'hiver dans le classement, l'Allemagne quatre.