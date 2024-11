Alerte aux fortes chutes de neige dans les Alpes

Une semaine bien perturbée se profile à l’horizon. Plusieurs perturbations sont attendues ces prochains jours, ce qui a poussé MétéoSuisse à émettre des alertes pour des pluies abondantes sur le Jura vaudois et le Bas-Valais, du vent fort sur le Plateau et d’intenses chutes de neige dans les Alpes et les Préalpes.

MétéoSuisse

Un front froid actif devrait toucher le pays demain mardi. Une journée qui sera très maussade, avec une limite de la neige d’abord entre 1400 à 1700 m, puis s’abaissant vers 700 m d'ici à mercredi matin.

En montagne, les cumuls de neige devraient être importants durant l'épisode. Il pourrait tomber jusqu’à 50 cm de poudreuse au-dessus de 1800m d’altitude et entre 5 et 20 cm entre 1000 et 1600 m. Puis, un temps de traîne devrait se mettre en place avec des giboulées qui pourraient atteindre la plaine durant la journée. Rebelote jeudi avec une probable nouvelle perturbation en fin de journée et une limite de la neige toujours à basse altitude.

Jusqu'à un mètre de neige est attendu dans les Alpes d'ici à jeudi, selon l'Institut pour l’étude de la neige et des avalanches. (Crédit: SLF)

Un temps changeant devrait nous accompagner jusqu’au week-end, avec néanmoins un net redoux en altitude.