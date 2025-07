1/2 La Confédération suisse a été fondée en 1291 avec le serment de Ruetli. Sur le Ruetli, les représentants des trois états forestiers d'Uri (Walter Fuerst), de Schwyz (Werner Stauffacher) et d'Unterwalden (Arnold von Melchtal) signent un pacte éternel. Photo: Keystone

Walter Keller

Accrochez-vous bien. Le Pacte fédéral du 1er août 1291 n'est pas le document fondateur de la Confédération. En effet, le fait que le Serment du Grütli ait eu lieu pendant ce jour férié relève plus de la fantaisie que du fait historique.

En réalité, le Bundesbrief a été rédigé entre 1260 et 1312, et constitue l'un des (très) nombreux traités de paix et d'alliance conclus entre Uri, Schwyz et Unterwald.

Le 1er août est par conséquent sans importance pour l'histoire de l'ancienne Confédération. Pire encore: cette date, célébrée de nos jours, fut largement laissée aux oubliettes pendant des siècles avant d'être dénichée par l'archiviste Franz Anton Frischherz en 1724. Pendant les cent ans qui ont suivi la découverte du Schwytzois, seuls quelques chroniqueurs de niche s'intéressent à l'année 1291.

Car à ce moment-là, l'ancienne Confédération n'a pas besoin d'une nouvelle date de fondation — elle en a déjà une. C'est le 8 novembre 1307. Le chroniqueur glaronais Ägidius Tschudi relate la fondation de la Confédération et le Serment du Grütli dans son «Chronicon Helveticum» de 1550. Il y écrit: «Anno domini 1307: Ce pacte (le Serment du Grütli, ndlr) a donc été fait et proclamé pour la première fois par les trois braves personnes susmentionnées dans le pays d'Uri (en Rütlin), d'où est née la Confédération».

Alors pourquoi célébrons-nous le 1er août?

Quelques décennies après la fondation de la Suisse moderne en 1848, le pays veut renforcer son unité par une fête nationale. Lorsque la ville de Berne veut célébrer le 700e anniversaire de sa propre municipalité en 1889, le Conseil fédéral décide donc d'inventer une fête nationale qui s'appliquerait à toutes les villes et tous les cantons. Et ce à une époque où le pays est encore une somme de petits états fragmentés, et n'a que très peu de points d'ancrage culturel communs.

Sauf que les historiens débattent de la fameuse date originelle depuis des décennies. La déjà instaurée 1307, ou l'inconnue 1291? C'est le Conseil fédéral qui tranche. Dans son message du 14 décembre 1889 à l'Assemblée fédérale, il est stipulé que «la Confédération suisse a pris naissance avec le pacte perpétuel établi par les peuples d'Uri, de Schwyz et d'Unterwald le 1er août 1291».

Or, le gouvernement ignore qu'il s'agit d'un simple traité entre trois partenaires, et en aucun cas d'une alliance éternelle. Il fixe donc arbitrairement le 1er août, car le document de 1291 mentionne «le début du mois d'août».

La célébration du 600e anniversaire de la Confédération en 1891 en Suisse centrale est un grand succès. Tout le monde le sait désormais: la Suisse a été fondée en 1291. Un point c'est tout. Même le Serment du Grütli est téléporté de 1307 à 1291, sans que personne ne sourcille.

Demain, lors des festivités à travers le pays, l'année 1307 ne sera probablement mentionnée nulle part. Les «vieux Confédérés» et leur combat pour la liberté, en revanche, le seront. Mais le 1er août, ils risquent de se retourner dans leur tombe au son des feux d'artifice, en se demandant à quoi rime toute cette agitation.