Les droits de douane annoncés de 39% sur les exportations de la Suisse vers les Etats-Unis sont en vigueur depuis août. La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter n'a pas réussi à s'entendre avec le président américain Donald Trump. Comme le rapporte «Bloomberg», elle ne sera plus à la manoeuvre à l'avenir.
Désormais, c'est le ministre de l'Économie Guy Parmelin qui mènera les négociations. Devant les journalistes à New York, Keller-Sutter a confirmé le changement. «Parmelin dirige désormais les négociations douanières», a-t-elle déclaré.
Mercredi matin, la politicienne a ouvert la bourse à Wall Street à New York en faisant sonner la cloche. La visite de Keller-Sutter est «bien plus qu'un geste diplomatique», dit-elle, soulignant l'étroite interdépendance de la Suisse avec les marchés financiers mondiaux.