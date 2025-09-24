La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter n'a pas réussi à trouver un accord avec les Etats-Unis. C'est pourquoi le ministre de l'Economie Guy Parmelin prend désormais le relais.

Guy Parmelin reprend en main les négociations douanières avec les Etats-Unis

Désormais, Guy Parmelin négociera les droits de douane avec les États-Unis. Photo: AFP via Getty Images

Angela Rosser

Les droits de douane annoncés de 39% sur les exportations de la Suisse vers les Etats-Unis sont en vigueur depuis août. La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter n'a pas réussi à s'entendre avec le président américain Donald Trump. Comme le rapporte «Bloomberg», elle ne sera plus à la manoeuvre à l'avenir.

Désormais, c'est le ministre de l'Économie Guy Parmelin qui mènera les négociations. Devant les journalistes à New York, Keller-Sutter a confirmé le changement. «Parmelin dirige désormais les négociations douanières», a-t-elle déclaré.

Mercredi matin, la politicienne a ouvert la bourse à Wall Street à New York en faisant sonner la cloche. La visite de Keller-Sutter est «bien plus qu'un geste diplomatique», dit-elle, soulignant l'étroite interdépendance de la Suisse avec les marchés financiers mondiaux.