«Au final, c'est le président que la Suisse doit convaincre»

La mission du Conseil fédéral à Washington touche bientôt à sa fin. Le décollage de l'avion du Conseil fédéral est prévu à minuit, heure suisse. Jusqu'ici, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le ministre de l'Economie Guy Parmelin n'ont pas pu annoncer d'accord sur le différend tarifaire.

Karin Keller-Sutter arrivant au département d'Etat pour sa rencontre avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio. Photo: AFP

Stefan Legge, expert en commerce à l’Université de Saint-Gall, a commenté le voyage à Washington pour Blick: «La rencontre avec Marco Rubio n’a probablement eu que peu d’effet. Sous Trump, une seule personne détient réellement le pouvoir de négociation: lui-même. Au final, c’est lui que la Suisse devra convaincre.»

Il est difficile d'évaluer si une rencontre avec Trump pourrait être organisée prochainement, a déclaré Stefan Legge. «Cela dépend probablement aussi des autres événements qui attendent Trump.» Cependant, il était clair que Trump ne se présenterait pas sur le tarmac pour dérouler le tapis rouge aux conseillers fédéraux.

Cependant, l'expert ne semble pas si inquiet: «La fin du monde n'est probablement pas pour demain. C'est un choc négatif, comme une chaîne d'approvisionnement perturbée. Mais il est possible de la réparer, et c'est pourquoi nous devons rester calmes et penser à long terme.»