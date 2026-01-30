DE
FR

Enquête administrative
Manquements graves relevés chez le commandant des pompiers de Bienne

Une enquête administrative externe a révélé «d'importants manquements en matière de conduite et de communication» de la part du commandant des sapeurs-pompiers de la ville de Bienne. Aucun acte relevant du pénal n'a toutefois été retenu contre lui.
Publié: il y a 26 minutes
1/2
La ville de Bienne va édicter de nouvelles directives internes sur les questions problématiques. (image d'illustration).
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une enquête administrative externe a mis en évidence de sérieux manquements en matière de conduite et de communication de la part du commandant des sapeurs-pompiers de la ville de Bienne. L’enquête n’a en revanche relevé aucun comportement constitutif d’une infraction pénale.

C'est une lettre envoyée à la ville en août 2025 par plusieurs membres des sapeurs-pompiers professionnels de Bienne, via le Syndicat des services publics, qui est à l'origine de l'enquête. Ils reprochaient au responsable de faire preuve de favoritisme envers certains collaborateurs, d'abus de pouvoir et de ne pas respecter les prescriptions relatives au droit du personnel, ont détaille les autorités biennoises vendredi devant la presse.

L'enquête administrative, commandée par la ville et menée par un cabinet d'avocats, a mis en lumière «d'importants manquements en matière de conduite et de communication», soulignent les autorités. Les principaux reproches formulés n'ont cependant pas pu être confirmés. «La grande majorité des accusations s'est donc révélée fausse», conclut la ville.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus