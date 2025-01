1/6 La montagne a été couverte d'une bonne dose de neige fraîche ce week-end, et quelques flocons sont également tombés en plaine, ce qui a provoqué un certain chaos sur les routes suisses. Photo: keystone-sda.ch

Cédric Hengy

Les derniers jours ont été marqués par un temps changeant. Les montagnes ont été recouvertes d'une bonne dose de neige fraîche le week-end dernier, tandis que des flocons sont tombés en plaine, provoquant le chaos sur les routes suisses.

La donne devrait toutefois changer en ce début de semaine, avec une météo plus clémente dans certaines parties du pays. «La journée de lundi commencera par des passages agréables, surtout en direction de l'est de la Suisse et le long des Préalpes, tandis que les nuages domineront dans les autres régions», écrit Michael Eichmann de MeteoNews.

Puis, les nuages se renforceront progressivement. En Suisse romande, des précipitations devraient faire leur apparition en deuxième partie de journée. A l'est du pays, en revanche, le temps restera sec jusqu'à la tombée de la nuit, ajoute Michael Eichmann.

En raison d'un vent rapide en provenance du sud-ouest, des températures plutôt douces sont attendues sur le Plateau. «En Suisse alémanique, il fera sept à neuf degrés, des maxima avoisinant les deux chiffres seront possibles dans le nord-ouest du pays», précise l'expert.

Le pactole pour les vallées alpines

Dans les vallées alpines, un fort foehn du sud, parfois tempétueux, risque de faire grimper les températures à 15, voire 17 degrés. Selon Michael Eichmann, les températures les plus élevées seront probablement enregistrées dans la vallée du Rhin ou dans le canton d'Uri. En revanche, le temps s'annonce moins beau dans le sud du pays. «Le ciel sera couvert toute la journée, le temps sera souvent humide, les températures ne dépasseront pas les quatre ou cinq degrés et la neige tombera à partir de 1000 mètres.»

Le mercure devrait à nouveau chuter dans la nuit, en raison d'un front froid, ce qui fera également baisser la limite des chutes de neige, qui passera de 1500 mètres en début de journée à environ 1000 mètres dans la nuit. Le foehn s'arrêtera dans le même temps.

Quid de mardi? «Un mélange de soleil et de nuages nous attend et des averses occasionnelles sont à prévoir», explique Michael Eichmann. Les flocons pourraient eux tomber à partir de 500 à 700 mètres d'altitude. «Le vent du sud-ouest soufflera toujours fortement, avec une température d'environ six degrés», précise l'expert. «Dans le sud, après une nuit humide, le temps sera de plus en plus ensoleillé en journée.»

Dans le sud, généralement assez ensoleillé

Mercredi et jeudi, le temps sera toujours humide. On pourra néanmoins s'attendre à des éclaircies, surtout jeudi. «Selon le vent du sud-ouest, il fera entre cinq et huit degrés», explique Michael Eichmann. «Jeudi soir, la limite des chutes de neige devrait s'abaisser en plaine, mais il faudra voir quelle quantité de pluie tombera.»

A partir de vendredi, le temps sera majoritairement sec, mais nettement plus frais. Un fort brouillard devrait à nouveau être d'actualité en fin de semaine.

Dans le sud du pays, le temps sera sec et régulièrement ensoleillé en journée, à l'exception de la nuit de mercredi à jeudi, où le temps devrait être humide. Vendredi, un fort foehn soufflera dans la région, amenant avec lui une dizaine de degrés, conclut l'expert.