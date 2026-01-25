DE
FR

Le jazz perd une figure
Le pianiste zurichois Christoph Stiefel est décédé

Le pianiste et compositeur zurichois Christoph Stiefel est décédé à l’âge de 64 ans, a annoncé dimanche son agence. Figure majeure du jazz, il s’était imposé par un style unique.
Publié: 13:23 heures
1/2
Christoph Stiefel s'en est allé à 64 ans,
Photo: Facebook/@Christoph Stiefel
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le pianiste zurichois Christoph Stiefel, bien connu de la scène du jazz, est décédé à l'âge de 64 ans. C'est ce qu'a annoncé dimanche l'agence du musicien sur les réseaux sociaux. Il s'est endormi paisiblement en présence de sa femme, a posté Kagitani Music Management. Christoph Stiefel jouissait d'une renommée nationale et internationale en tant que pianiste et compositeur.

Selon son site web, c'est surtout son style de composition unique qui lui a valu une notoriété internationale. Il a ainsi réussi à créer une variante jazz contemporaine basée sur une technique de composition médiévale.

Des tournées internationales

Dès la vingtaine, Christoph Stiefel a fait des tournées en Europe, en Australie, au Japon et aux Etats-Unis avec le groupe d'Andreas Vollenweider. Abandonnant ses études de droit, il s'est très vite consacré à ses propres projets musicaux. L'an dernier, il a encore sorti un album.

A lire aussi
Alain Monney, pilier de Carabine FM et des Pique-Meurons, est mort
Carnet noir
Alain Monney, un esprit libre de la RTS
Voici les personnalités suisses qui nous ont quittés en 2025
Artistes, militants, sportifs
Voici les personnalités suisses qui nous ont quittés en 2025

Le Zurichois a également transmis ses connaissances à des élèves. Depuis 2000, il enseignait au département jazz de la Haute école de Lucerne. «Sa musique, sa gentillesse et sa lumière resteront à jamais gravées dans nos mémoires», a déclaré son management en lui rendant hommage.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Articles les plus lus
    Articles les plus lus