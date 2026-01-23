DE
Alain Monney, pilier de Carabine FM et des Pique-Meurons, est mort

L’humoriste genevois Alain Monney est décédé à Genève jeudi à 74 ans, des suites d’une tumeur au cerveau. Figure emblématique de la RTS, il a marqué avec «Carabine FM» et la sitcom «Les Pique-Meurons».
Publié: 17:41 heures
|
Dernière mise à jour: 17:42 heures
L'humoriste genevois Alain Monney (à droite) est décédé jeudi. On le voit avec le trio de "Carabine FM", qu'il formait avec Lolita (au centre) et Gérard Mermet (à gauche). Cette émission de radio déjantée a marqué les débuts de la chaîne "Couleur 3" au début des années 80.
Photo: RTS
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L’humoriste genevois Alain Monney est décédé jeudi à l’âge de 74 ans à Genève, après avoir lutté durant deux ans contre une tumeur au cerveau. Figure marquante de la RTS TV et radio, il a notamment connu un large succès avec «Carabine FM» et «Les Pique-Meurons».

Musicien, scénariste et homme de radio et de télévision, Alain Monney débute dans les années 1970 avec le groupe folk «Aristide Padygros», avant de s’imposer dès les années 1980 sur les ondes de la Radio Télévision Suisse Romande. Son humour décalé a marqué durablement Couleur 3, notamment dans l’émission «Carabine FM», avec Lolita et Gérard Mermet. Ce dernier a confirmé vendredi à Keystone-ATS le décès de l'artiste, annoncé par plusieurs médias.

Retour sur scène il y a trois ans

Alain Monney reste aussi indissociable de la sitcom «Les Pique-Meurons», qu’il a coécrite et produite pour la RTS. Diffusée au début des années 2000, la série réunissait jusqu’à 250’000 téléspectateurs, selon la RTS, et a connu un retour sur scène il y a trois ans.

Parallèlement, Alain Monney s’est produit sur les scènes romandes, a écrit des livres pour enfants et développé une œuvre artistique mêlant marche, écriture et cartographie, à travers le «stepwriting», avec son «Alphabet toponymique français à l’usage des stepwriters», lit-on sur le site de la RTS.

Il était remonté sur scène en 2021 pour une série de concerts-lectures. Il avait trois enfants, deux filles et un garçon.

