Implenia creusera notamment un tunnel d'accès au premier niveau de stockage, trois puits verticaux pour la ventilation et des tunnels principaux et de transport, le tout à une profondeur pouvant atteindre 500 mètres, aux abords de la centrale nucléaire de Forsmark (archives). Photo: Fredrik Sandberg

ATS Agence télégraphique suisse

Implenia a remporté un contrat de «plusieurs centaines de millions de francs» en Suède. Mandaté par la société Svensk Kärnbränslehantering (SKB) le groupe zurichois participera à la construction d'un dépôt de déchets radioactifs en profondeur à Forsmark.

Le projet comprend les phases de planification, de conception et de construction d'un tunnel d'accès au premier niveau de stockage, de trois puits verticaux pour la ventilation et d'un ascenseur, d'une zone centrale et de tunnels principaux et de transport, le tout à une profondeur pouvant atteindre 500 mètres, précise mercredi le numéro un suisse de la construction.

La phase de planification débutera à l'automne 2025, suivie par les phases de conception et le début des travaux, lesquels devraient s'achever en 2033. Implenia articule pour l'ensemble des phases du projet, un montant de commande de plusieurs centaines de millions de francs. Le dépôt de déchets radioactifs en profondeur est situé près de la centrale nucléaire de Forsmark, dans l'est de la Suède.