DE
FR

Baisse de subventions contestée
Les élus fribourgeois montent au front contre les coupes Jeunesse+Sport

Les députés fribourgeois s'opposent à la réduction des subventions Jeunesse+Sport prévue par la Confédération. Une résolution a été votée pour demander au Conseil d'Etat d'intervenir auprès du Conseil fédéral afin de renoncer à cette mesure d'économie.
Publié: 09:59 heures
Partager
Écouter
Les députés fribourgeois s'opposent aux coupes Jeunesse+Sport prévue par la Confédération. (Image d'illustration)
Photo: Switzerland Tourism
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La volonté de la Confédération de réduire de 20% les subventions Jeunesse+Sport (J+S) dès 2026 déplaît aux députés fribourgeois. Ces derniers ont voté mercredi une résolution demandant au Conseil d'Etat d'intervenir auprès du Conseil fédéral pour qu'il renonce à la mesure d'économie. La résolution, déposée par les députés UDC Gabriel Kolly et Jean-Daniel Chardonnens, a été acceptée par 99 voix sans opposition et 1 abstention. Elle veut aussi sensibiliser les élus fribourgeois à Berne qui devront débattre du budget fédéral en décembre.

Début juillet, les cantons romands à l'unisson avaient protesté contre les coupes prévues par la Confédération au programme J+S. Les six ministres des sports avaient écrit une lettre au conseiller fédéral Martin Pfister pour y exprimer «leur vive inquiétude».

Opposition romande

Comme d'autres voix avant eux, issues notamment des milieux sportifs, les cantons romands disent «s'opposer fermement» à la coupe budgétaire, annoncée en juin par la Confédération. Celle-ci prévoit une réduction de 2,2 millions de francs au budget 2026.

A lire aussi
La Confédération va faire des économies sur le dos de Jeunesse+Sport
Le programme J+S amputé
La Suisse économise sur le dos des enfants et du sport

La baisse intervient alors que la participation aux activités J+S a atteint un record l'an passé, avec plus de 680'000 enfants et jeunes, soit une hausse de 6% sur un an. A Fribourg, ces derniers étaient près de 50'000, ont relevé les auteurs de la résolution.

Pour le canton, l'apport annuel atteint 4,4 millions de francs. «Il y a des économies pas bonnes à faire, notamment pour la jeunesse», a relevé Jean-Daniel Chardonnens. Son collègue vert François Ingold a salué l'intérêt «soudain» de l'UDC pour la santé et la jeunesse.

Levier essentiel

L'opposition romande est incarnée par Thierry Apothéloz (GE), Romain Collaud (FR), Martial Courtet (JU), Stéphane Ganzer (VS), Christelle Luisier (VD) et Frédéric Mairy (NE). A leurs yeux, réduire les moyens alloués à J+S «fragilisera durablement le tissu associatif suisse».

De plus, les six ministres craignent que la mesure d'économie «ne décourage l'engagement bénévole et ne restreignent l'accès au sport, particulièrement pour les jeunes des zones urbaines et des milieux modestes». Les camps de ski ont été mentionnés, entre autres. Les ministres cantonaux soulignent aussi que le sport constitue «un levier essentiel de santé publique, de cohésion sociale et d'éducation aux valeurs citoyennes». Ils demandent l'abandon de la coupe, mais aussi une hausse du budget alloué à J+S.

Il s'agit de «répondre à la croissance continue des activités sportives pour les jeunes». Ils se disent encore prêts à «ouvrir un dialogue constructif sur les enjeux de financement du sport, dans un cadre fédéral respectueux des réalités cantonales et des attentes de la population.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus