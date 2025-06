L’autonomie encore trop limitée reste un frein majeur pour de nombreux acheteurs potentiels de véhicules électriques. Mais les progrès sont fulgurants, et les modèles à batterie pourraient bientôt surpasser les moteurs essence et diesel, même sur de longues distances.

L'autonomie des voitures électriques est de plus en plus folle

1/4 La batterie à l'état solide est considérée comme le gamechanger de la technologie des accumulateurs. BMW et Toyota ont déjà annoncé des supercellules avec une autonomie de plus de 1000 kilomètres. Photo: Mercedes-Benz AG

Andreas Engel

L’angoisse de la panne de batterie pourrait bientôt être de l'histoire ancienne. Aujourd'hui déjà, les meilleures voitures électriques atteignent jusqu'à 600, 700, voire plus de 800 kilomètres d'autonomie.

S'il s'agit souvent de modèles haut de gamme coûteux comme la Lucid Air ou l'Audi A6 E-Tron, l'autonomie augmente aussi dans les véhicules de classe moyenne: la Volkswagen ID.7, grande comme une Passat, peut parcourir plus de 700 kilomètres grâce à un aérodynamisme sophistiqué. Le nouvel espoir électrique de Mercedes, la CLA, commercialisée cet été, atteint même une autonomie de 791 kilomètres pour un prix d'entrée de 61'900 francs! Le premier modèle de la très attendue « Neue Klasse » de BMW, dévoilé à l’automne, devrait afficher des performances et des prix similaires.

Et ce n’est qu’un début: selon les dernières annonces dans le domaine des batteries, l’autonomie devrait continuer de croître rapidement dans les années à venir. Le magazine spécialisé «Auto, Motor und Sport» a récemment révélé une avancée spectaculaire réalisée par une équipe de chercheurs sud-coréens. En mars 2024, les professeurs Soojin Park, Youn Soo Kim et Jaegeon Ryu ont publié une étude détaillant comment la capacité des batteries pourrait bientôt être multipliée. A présent, ces conclusions font leur chemin jusqu’au grand public.

Un nouveau matériau miracle?

Selon les chercheurs, le secret réside dans un nouveau matériau d'anode en silicium. L'anode est le pôle positif d'une batterie, d'où sont émis des électrons lors de l'oxydation, qui se dirigent ensuite vers la cathode, le pôle négatif. Grâce à ce nouveau matériau, il serait possible d'obtenir «une capacité au moins dix fois supérieure» à celle des anodes en graphite habituelles. La capacité, et donc l'autonomie, devraient ainsi être multipliées par dix.

En d'autres termes: au lieu des 500 kilomètres habituels, il pourrait être possible à l'avenir de parcourir plus de 5000 kilomètres avec une seule charge de batterie! «Notre recherche a le potentiel d'augmenter considérablement la densité énergétique des batteries lithium-ion grâce à l'utilisation de matériaux d'anode à haute capacité», explique le professeur Soojin Park de la Postech University. Toutefois, Soojin Park ne souhaite pas encore faire de pronostic sur la date de commercialisation de ce nouveau matériau miracle.

L'accumulateur à l'état solide, un gamechanger

Malgré tout, les batteries à l'état solide devraient s'imposer beaucoup plus rapidement dans les voitures électriques de série. Alors que des constructeurs établis comme BMW et Toyota ont déjà annoncé des supercellules avec une autonomie de plus de 1000 kilomètres pour les prochaines années, la start-up chinoise Talent New Energy a aussi dévoilé un prototype qui surpasse tous les accumulateurs existants.

Grâce à une densité énergétique extrêmement élevée, il devrait être possible de parcourir jusqu'à 2000 kilomètres. En effet, les batteries à l'état solide utilisent un électrolyte solide plutôt que liquide — le matériau conducteur de courant d'une batterie. Ceci leur permet de fournir plus de puissance sous une forme plus compacte et de se charger plus rapidement.

Des vitesses de charge folles

D'ailleurs, le domaine de la technique de charge rapide réalise de nouvelles percées technologiques presque toutes les semaines. Récemment, le géant chinois BYD a annoncé des chargeurs révolutionnaires de plusieurs mégawatts, capables de pomper l'électricité dans les batteries en seulement cinq minutes pour parcourir 400 kilomètres supplémentaires. Cela serait environ trois fois plus rapide que les hyperchargeurs actuels.

Mais la Chine n'est pas le seul pays à jouer un rôle de premier plan dans la révolution de la technique de charge rapide, l'Europe aussi semble s'y mettre. Comme le rapporte le magazine en ligne «Autocar», le groupe britannique RML vient d'obtenir l'autorisation de produire en série sa batterie VarEVolt. Sa promesse? Un temps de charge de 0 à 100% en seulement… 18 secondes! Pour l’instant, l’entreprise reste avare de détails, et il faudra sans doute vérifier si cette promesse trop belle pour être vraie résiste à la réalité.