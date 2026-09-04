Une nouvelle enquête pénale vise Patrick Frei, ex-député UDC argovien, après une perquisition ayant révélé de potentiels nouveaux éléments. Accusé d'infractions sexuelles graves, il est en détention préventive depuis 2023.

ATS Agence télégraphique suisse

A la suite d'une perquisition au domicile de l'ancien député UDC au Grand Conseil argovien Patrick Frei, le Ministère public argovien a ouvert une nouvelle enquête pénale à son encontre. En détention préventive depuis trois ans, l'homme âgé de 57 ans est accusé d'infractions sexuelles graves.

Après la mise en accusation, la police et la justice ont reçu de nouveaux indices concernant d'éventuels éléments de preuve, a annoncé vendredi le Ministère public. Ces nouveaux indices concernent des locaux ne faisant pas partie du domicile de l'accusé.

Lors de la perquisition, les enquêteurs ont saisi de nouveaux supports de données. Des spécialistes de la police examinent en particulier s'ils contiennent des éléments de preuve relatifs à des faits jusqu’ici inconnus. Un premier examen suggère l’existence d’un volume important de données. Selon le communiqué, celles-ci sont probablement liées aux infractions déjà reprochées à l'ex-parlementaire.

Drogue et abus sexuel

Les enquêteurs n’ont trouvé, lors de l’analyse effectuée jusqu’à présent, aucune vidéo montrant de nouvelles victimes, précise le parquet. Si les spécialistes devaient reconnaître sur les enregistrements des victimes déjà identifiées, la justice informerait directement ces femmes.

En juillet, le parquet avait engagé des poursuites contre Patrick Frei pour tentative de meurtre et infractions sexuelles graves. Ce dernier est accusé d'avoir drogué et abusé sexuellement de plusieurs femmes ainsi que d'une mineure.

Le Ministère public argovien requiert l’emprisonnement à perpétuité. L'accusé purge actuellement sa peine de manière anticipée. La présomption d’innocence s’applique jusqu’à ce que la condamnation soit définitive.