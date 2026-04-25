DE
FR

Dix blessés
Un immense incendie a ravagé un centre équestre à Zurich

Un incendie a ravagé un centre équestre vendredi soir à Hombrechtikon (ZH), blessant grièvement un homme de 73 ans et une femme de 84 ans. Les dégâts matériels dépassent un million de francs.
Publié: il y a 30 minutes
1/2
Un incendie a fait dix blessés vendredi dans un centre équestre à Hombrechtikon (ZH).
Photo: Police cantonale zurichoise
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Deux personnes ont été grièvement blessées vendredi soir lors d'un incendie dans un centre équestre à Hombrechtikon (ZH). Huit autres personnes l'ont été plus légèrement, a indiqué la police cantonale de Zurich. Aucun animal n'a été blessé, a indiqué la police cantonale de Zurich dans un communiqué publié sur la plateforme X. Un homme de 73 ans et une femme de 84 ans ont été grièvement blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital par hélicoptère.

Selon la police, l'alerte incendie a été donnée peu après 18h30. A l'arrivée des secours, toutes les personnes avaient déjà quitté le bâtiment par leurs propres moyens. Deux des personnes légèrement blessées ont dû être transportées à l'hôpital pour des examens complémentaires. Six personnes ont été prises en charge sur place, a indiqué la police cantonale.

Les pompiers ont rapidement maîtrisé le sinistre. La maison d'habitation et l'étable attenante ont néanmoins subi des dégâts matériels s'élevant à plus d'un million de francs. Les habitants concernés auraient été hébergés temporairement chez des proches et des connaissances. L'origine de l'incendie fait l'objet d'une enquête, dit la police cantonale.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus