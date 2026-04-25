Un incendie a ravagé un centre équestre vendredi soir à Hombrechtikon (ZH), blessant grièvement un homme de 73 ans et une femme de 84 ans. Les dégâts matériels dépassent un million de francs.

Un immense incendie a ravagé un centre équestre à Zurich

Un immense incendie a ravagé un centre équestre à Zurich

ATS Agence télégraphique suisse

Deux personnes ont été grièvement blessées vendredi soir lors d'un incendie dans un centre équestre à Hombrechtikon (ZH). Huit autres personnes l'ont été plus légèrement, a indiqué la police cantonale de Zurich. Aucun animal n'a été blessé, a indiqué la police cantonale de Zurich dans un communiqué publié sur la plateforme X. Un homme de 73 ans et une femme de 84 ans ont été grièvement blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital par hélicoptère.

Selon la police, l'alerte incendie a été donnée peu après 18h30. A l'arrivée des secours, toutes les personnes avaient déjà quitté le bâtiment par leurs propres moyens. Deux des personnes légèrement blessées ont dû être transportées à l'hôpital pour des examens complémentaires. Six personnes ont été prises en charge sur place, a indiqué la police cantonale.

Les pompiers ont rapidement maîtrisé le sinistre. La maison d'habitation et l'étable attenante ont néanmoins subi des dégâts matériels s'élevant à plus d'un million de francs. Les habitants concernés auraient été hébergés temporairement chez des proches et des connaissances. L'origine de l'incendie fait l'objet d'une enquête, dit la police cantonale.