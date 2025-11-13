Les loyers en Suisse sont restés stables en octobre, mais ont augmenté de 3,1% sur un an. L'indice des loyers, calculé par homegate.ch et la ZKB, montre des variations importantes entre cantons et villes.

ATS Agence télégraphique suisse

La progression des loyers a marqué une pause en octobre, comparé au mois précédent. Sur un an, le coût du logement a par contre augmenté de 3,1%, avec de fortes variations selon les cantons et les villes. L'indice des loyers, calculé par la plateforme immobilière homegate.ch en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB), est resté inchangé à 131,6 points en octobre sur un mois, selon un communiqué publié jeudi.

Les loyers proposés ont cependant augmenté dans les cantons de Schwytz (+3,4%) et des Grisons (+2,1%), alors qu'ils se sont repliés dans ceux d'Obwald (-1,8%) et du Tessin (-1,5%). Quant aux villes, celles de Lucerne (+1,9%) a enregistré la plus importante hausse, à l'inverse de Lugano (-2,2%). Si la progression atteint 3,1% sur un an, les loyers ont bondi de 15,6% sur dix ans et de 27,2% sur 15 ans. Le ralentissement de la croissance de loyers s'explique, selon les auteurs de l'étude, par «la baisse de la croissance des salaires (qui) affecte la capacité de paiement des nouvelles et nouveaux locataires». Autre facteur, «le ralentissement de la croissance de l'emploi depuis le début de l'année freine l'immigration nette.»

La construction de nouveaux logements sera certes positive, mais «l'effet de détente sur le marché locatif restera limité», a précisé Homegate.ch. D'après la ZKB, 47'000 logements neufs (+17%) devraient être construits en 2026 dans la Confédération. Pour l'ensemble de 2025, les experts de l'établissement cantonal tablent sur une accélération des loyers de 2,5% en moyenne nationale et de 1,5% en 2026.