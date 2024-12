Pendant les fêtes, au repas ou sous le sapin, ne filez pas tout et n'importe quoi à manger à votre chien! Photo: Getty Images

Léo Michoud Journaliste Blick

Votre chien aussi a droit à des petites gourmandises de Noël. Mais attention! Tout ce que vous avez sur votre table de fête n'est pas à mettre dans la bouche de votre animal de compagnie. Foie gras, saumon ou panettone: Blick fait le point.

Vous prévoyez peut-être d'être un peu plus généreux que d'habitude avec Médor, en cette fin d'année festive. C'est du moins ce que prévoit de faire un quart des propriétaires de chiens, selon un sondage réalisé en 2024 au Royaume-Uni par l'assurance animalière Waggel, citée par le magazine «Newsweek» ce samedi 14 décembre.

Le dessert d'abord, mais sans panettone

Mais 79% des sondés se montrent incertains à propos des aliments potentiellement dangereux pour leur toutou. Alors commençons par l'évidence à éviter, qu'il soit noir, au lait, chaud ou froid: le chocolat. La composante amère du cacao, la théobromine, est particulièrement nocive pour les chiens et peut même s'avérer mortelle si la dose est importante.

Moins connu: le café est aussi déconseillé, même s'il ne sert qu'à aromatiser votre dessert (bûche ou tiramisu). La caféine risque de causer des troubles nerveux chez votre bestiole à quatre pattes.

Certains fruits sont également à proscrire des babines. En particulier les raisins, qui peuvent causer des insuffisances rénales – ce qui signifie vomissements, diarrhées et pipis fréquents. Evitez donc de faire trainer sous la table un petit bout du panettone que grand-maman a ramené, rempli de fruits secs. Pareil pour le pudding de votre cousin anglais.

Un peu de verdure avec votre plat principal?

Mais si leur régime est si strict, pourquoi pas quelques légumes? D'accord, mais bannissez de l'alimentation de votre canidé les oignons, l'ail, le poireau ou la ciboulette, qui peuvent causer une anémie.

Cette verdure aromatique peut se retrouver dans la farce de votre plat principal, tout comme certaines noix. Ces fruits secs, en particulier les noix de macadamia, sont à éviter car ils peuvent causer des tremblements.

Ah, et si vous prévoyez de mettre cette farce dans une dinde ou un chapon, attention aux petits os que renferme cette viande, qui pourraient endommager la mâchoire de votre toutou. Mention spéciale aux châtaignes et aux marrons, dont le tanin attaque la digestion canine.

Et on termine par l'apéro dinatoire

Les légumes, le plat de résistance et les sucreries, c'est bien beau. Mais quid des stars du repas de fête que sont parfois le foie gras, le saumon et le champagne? Eh bien, votre chien ne trouvera pas son bonheur dans ces produits-là.

Le saumon et la truite, lorsqu'ils sont fumés, sont trop riches en sels – dont les chiens ne doivent pas abuser sous risque de gastro-entérite. Cuit normalement et sans trop de sel, le poisson peut passer. Mais sinon, il est particulièrement déconseillé pour les vieux chiens. Quant au foie gras: ingéré en grande quantité, il peut provoquer une pancréatite aiguë.

Enfin, sans alcool, les fêtes sont plus folles... du moins pour vos animaux de compagnie. Evitez évidemment de faire goûter le vin à votre chien. Et c'est pareil pour tout alcool, qu'il soit apéritif ou digestif. Un dernier conseil: au moment de faire péter le champagne à Noël ou à Nouvel An, faites en sorte que Milou n'avale pas le bouchon de liège. Il risque l'occlusion digestive.