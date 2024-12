Le 15 décembre, le mythique Hyde Park de Londres a accueilli son traditionnel festival du teckel, en présence de 500 chiens vêtus de leurs plus beaux atours festifs.

1/5 Le dimanche 15 décembre, le célèbre Hyde Park de Londres a été envahi de teckels vêtus de costumes de Noël. Photo: Keystone

Ellen De Meester Journaliste Blick

C'est ainsi que le 15 décembre 2024, au cœur d'une actualité mondiale terrifiante, près de 500 chiens saucisses coiffés de sapins de Noël et de pompons ont défilé sur le gazon de Hyde Park, à Londres.

Bonnets rouges, pulls moches, guirlandes scintillantes, déguisements d'elfes ou de pères Noël... Dressés sur leurs petites pattes, les teckels accompagnés de leurs maîtres (et plusieurs centaines de fans) ont rejoint l'édition 2024 de la «Hyde Park Sausage Walk», un événement organisé par un influenceur canin britannique depuis 2017.

D'après la page Instagram de la parade, plus de 1000 personnes se sont rassemblées pour gambader aux côtés des teckels et admirer leurs accoutrements uniques.

Presque impossible de désigner les meilleurs costumes

Au bout du parcours, qui a mené les participants aux jardins de Kensington, les organisateurs se sont fixé l'objectif d'élire les trois chiens les mieux habillés de la parade. Or, la mission s'est avérée plus complexe qu'escompté, ainsi qu'ils l'expliquent sur leurs réseaux sociaux: «L'énergie, la créativité et l'esprit de Noël étaient dingues, surtout avec le concours de tenues – c'était presque impossible d'élire les gagnants parmi tous ces costumes incroyables.»

La photo des trois gagnants n'a pas encore été révélée, mais on sait qu'ils ont eu le bonheur de remporter un manteau pour teckel de la marque Dachshund Couture, parfait pour les rudes hivers anglais. Si on imagine la déception des autres participants, ils ont au moins pu profiter de l'occasion pour se faire de nouveaux amis.