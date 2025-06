Ils exigent un échange avec Martin Pfister Le Parti socialiste dénonce une potentielle tromperie des électeurs à propos de l'achat des F-35

La SRF a récemment révélé que les USA exigeraient plus d'1 milliard de dollars supplémentaire pour les F-35. Ce lundi dans une lettre, les chefs du Parti socialiste mettent en avant la possible trahison des électeurs et demande un échange urgent avec Martin Pfister.

