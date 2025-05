Pour son premier voyage à l'étranger en tant que conseiller fédéral, Martin Pfister s'est rendu en Autriche. Photo: keystone-sda.ch

ATS

L'exercice «Trias 25», avec des soldats suisses, allemands et autrichiens, est nécessaire pour améliorer l'état de préparation à la défense de leurs armées respectives, a déclaré le conseiller fédéral jeudi sur le gigantesque terrain d'exercice d'Allentsteig en Autriche, lors d'une interview avec Keystone-ATS. «La collaboration de l'armée suisse avec ses voisins est d'une importance capitale».

Les trois pays profitent mutuellement du savoir-faire de chacun, a poursuivi le conseiller fédéral. «Nous devons être capables de travailler ensemble en cas de conflit». De nombreuses questions ne peuvent pas être résolues par l'armée suisse de manière autonome. C'est pourquoi il est important de s'exercer à l'interopérabilité.

Le fait que le premier voyage à l'étranger d'un nouveau conseiller fédéral se déroule en Autriche est une longue tradition, a déclaré Martin Pfister. Mais l'échange avec le voisin, également neutre, convient également sur le plan du contenu, puisque les deux pays sont en train d'élaborer de nouvelles stratégies en matière de politique de sécurité.

Défendre davantage l'Autriche

La ministre autrichienne de la Défense Klaudia Tanner a déclaré que son pays venait d'adopter le budget de défense le plus élevé de l'histoire. «Il est nécessaire d'investir», a-t-elle souligné. Pour la Suisse comme pour l'Autriche, il est important d'orienter de plus en plus leurs armées vers la défense militaire du pays. «Pour pouvoir défendre la neutralité commune, il est nécessaire de s'exercer aussi ensemble».

Sur la place d'armes d'Allentsteig, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Vienne, des militaires de l'armée suisse s'exercent depuis le 14 avril et jusqu'au 9 mai avec des unités de l'armée autrichienne et allemande. Environ 1000 militaires suisses effectuent ce cours de répétition à l'étranger.

L'exercice a toutefois été assombri par un accident. Dans la nuit de mardi à mercredi dernier, un soldat suisse a été grièvement blessé après avoir été percuté par un véhicule militaire lors d'un exercice. Martin Pfister a souhaité un bon rétablissement au jeune homme de 19 ans. De tels accidents doivent être évités, a-t-il dit, mais «lorsque tant de personnes s'entraînent dans de telles conditions, on ne peut jamais totalement l'exclure».