Les milieux militaires attendent Martin Pfister au tournant

Fraîchement élu, le nouveau conseiller fédéral Martin Pfister reprendra le Département de la défense. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La Société suisse des officiers (SSO) se réjouit de l'arrivée du conseiller fédéral Martin Pfister au poste de ministre de la Défense. Elle y associe l'espoir que l'armée puisse à nouveau se concentrer de manière conséquente sur sa mission principale, à savoir la défense du pays. L'Association des affaires militaires a elle des «attentes élevées».

Dans un communiqué, la SSO félicite vendredi Martin Pfister pour son élection au Conseil fédéral. Elle lui souhaite «beaucoup de plaisir et de succès dans cette tâche exigeante» et se réjouit de pouvoir échanger avec lui.

Le soutien que l'armée mérite

En tant que colonel de milice, le nouveau chef du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) connaît parfaitement les processus de décision et de gestion au sein du système militaire, soulignent les officiers. Cela laisse espérer «qu'il apportera à l'armée le soutien politique dont elle a besoin pour se concentrer à nouveau sur sa mission principale: la défense».

Il appartient maintenant aux membres du Parlement fédéral d'aller plus loin dans cette direction: «Il n'a pas besoin de manœuvres politiques partisanes, mais d'un engagement résolu en faveur d'une défense globale crédible, tant sur le plan social, qu'économique et militaire».

La SSO appelle également le gouvernement à agir: «Sans intérêts partisans, il faut intégrer immédiatement et de manière cohérente le concept de 'sécurité globale' dans toutes les affaires du Conseil fédéral».

Attentes élevées de l'ASM

L'Association des sociétés militaires suisses (ASM) félicite également le nouveau chef du DDPS, «tout en ayant des attentes élevées». Il s'agit d'un «département clé de la Confédération par excellence» pour les années à venir, estime l'ASM, avec une importance capitale pour la sécurité de la Suisse et de sa population.

L'ASM entend s'engager avec Martin Pfister pour une résolution rapide des défis prioritaires et urgents pour la milice au sein du DDPS. L'association cite l'augmentation des finances de l'armée, l'équipement complet de l'armée, la garantie de l'alimentation en personnel et le renforcement de l'industrie de l'armement.

L'ASM regroupe 36 associations et sociétés militaires (sociétés de sous-officiers, d'officiers et de spécialistes) avec près de 100'000 membres. Comme attendu, Martin Pfister a repris le DDPS lors de la répartition des départements vendredi, les six autres membres du Conseil fédéral gardant leurs dicastères respectifs.